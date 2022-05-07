部署印太 美擬助日研發陸基反艦飛彈

美國智庫指出，美國若希望印太盟國具備陸基中程飛彈，最可行的方案是協助日本發展自身能力。圖為北約組織（NATO）在斯洛伐克斯利亞克空軍基地的愛國者飛彈防禦系統。（歐新社檔案照）

2022/05/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）近日在一份報告中指出，美國有意在印度—太平洋地區永久部署陸基中程飛彈（GBIRM），但區域盟國大多忌憚中國挾怨報復而迴避，最可能的替代方案是鼓勵及協助日本發展陸基距外反艦飛彈能力，以對抗中國軍事威脅。

印太盟友部署中程飛彈意願低

蘭德公司指出，美國在二○一九年退出「中程核飛彈條約」（INF）後，持續研發射程五百至五千五百公里的陸基中程飛彈，鑑於中國並未簽署INF、且早已擁有陸基中程飛彈，美方希望也在印太地區進行部署，與中國抗衡。然而，美國在印太地區的盟友，包括澳洲、日本、菲律賓、南韓和泰國，對讓美國永久部署陸基中程彈道飛彈的意願都不高。

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作者直言，只要上述國家自身的政治情況和區域安全趨勢未改變，美國在其境內部署陸基中程飛彈的機率就很低，包括泰國仍由親中軍政府掌權、菲律賓延續現任總統杜特蒂的美中兩面討好政策，或南韓繼續和中國過從甚密等。

澳洲雖與美國具有歷史性防衛同盟關係，是最有可能允許美國部署的國家，但澳洲素來不願提供外國永久軍事基地，加上本身與亞洲大陸距離遙遠，都是阻礙因素。

至於日本雖願意「厚植自身對抗中國的防禦能力」，但也不願意擴大美軍駐軍規模或部署「本質上屬攻擊性的武器」。

報告在評估多個方案後，包括和平時期輪流部署、危機時刻緊急部署，以及部署於關島，判斷都不夠理想，認為最可行的策略是協助日本培養自身的陸基反艦飛彈能力，這也是美國鼓勵日本取得射程更遠的類似飛彈的第一步。

日本執政黨自民黨外交部會長、參議員佐藤正久近日就在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的一場活動中表示，日本應在北海道北方部署海基中程飛彈，反擊來自中國、北韓及俄羅斯的飛彈攻擊。

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