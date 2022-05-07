歐盟制裁普廷女友 禁油令未達共識

匈牙利總理奧班批評歐盟研議中的俄羅斯石油進口禁令跨越該國的紅線。圖為奧班三日受訪。（路透）

2022/05/07 05:30

匈牙利等3國要求延長禁令生效日

〔編譯張沛元、記者楊丞彧／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）各國代表六日在針對俄羅斯第六波制裁的談判上卡關，匈牙利等仰賴俄國能源的歐盟會員國反對禁止俄羅斯石油進口；各國談判代表將繼續協商至八日並盼能達成協議，倘若未果，歐盟外長將於下週開會討論。另一方面，我國外交部昨晚宣布，考量白俄羅斯協助俄羅斯進行侵略行動，並回應國際社會的呼籲，即日起對白俄羅斯進行經濟制裁。

匈總理稱禁令跨越匈國紅線

由歐盟執委會建議的俄羅斯石油禁運計畫已於四日送交歐盟各會員國，內容為在六個月內禁止俄國原油進口歐盟，以及在年底以前禁止俄國提煉油進口歐盟，其中仰賴俄油的匈牙利與斯洛伐克進口禁令得以延至二○二三年底生效。但匈、斯兩國認為延至二三年底還不夠，匈牙利總理奧班甚至稱該石油禁令跨越匈國的「紅線」。至於捷克則要求比照匈、斯兩國，將石油進口禁令生效日延至二三年底。

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歐執會主席有信心找尋替代油源

此一俄石油進口禁令必須獲得所有歐盟國家同意才能生效，其內容目前還能修改；根據外交官員的說法，各國談判人員六日論及將前述三國的俄國石油進口禁令延至二四年底。歐盟執委會主席馮德萊恩坦承建立團結一致並非易事，目前正與對石油禁令還猶豫不決的國家共同務實行事，有信心禁油令能夠過關，找到替代油源。

普廷女友掌控俄官媒大量股份

此外，根據消息人士與媒體取得的文件，歐盟還建議制裁據傳是俄國總統普廷女友的俄國前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），普廷在二○○七年曾公開否認此一傳聞。前國會下院議員卡巴耶娃現年卅八歲，據傳在二○一五和一九年為普廷生下兒子，她因身為掌控俄國幾乎所有國家媒體大量股份的「國家媒體集團」董事會主席，而被列入最新制裁名單。

我即起制裁白俄 出口管制同俄

另一方面，我國外交部指出，即日起對白俄羅斯進行經濟制裁，公告增列「輸往白俄羅斯高科技貨品清單」，對白俄羅斯採取與俄羅斯相同的出口管制措施。外交部強調，台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅定和民主陣營盡力採取各類措施協助烏克蘭恢復往昔和平與穩定。

歐盟在針對俄羅斯的第六波制裁中，建議制裁與俄國總統普廷關係匪淺的俄國前體操選手卡巴耶娃。圖為卡巴耶娃在二○○八年出席歐洲韻律體操錦標賽活動。（法新社檔案照）

歐盟在針對俄羅斯的第六波制裁中，建議制裁與俄國總統普廷關係匪淺的俄國前體操選手卡巴耶娃。圖為卡巴耶娃二○○四年與普廷參加一場活動。（取自網路）

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