務實聯邦主義 義籲增加歐盟國防權力

日本首相岸田文雄（左）四日拜會義大利總理德拉吉（右），兩人在義大利總理府「基吉宮」記者會上合影。（美聯社）

2022/05/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年淪為在野黨的德國基督教民主聯盟（CDU）主席麥茲（Friedrich Merz）三日赴烏克蘭首都基輔拜訪烏國總統澤倫斯基，強調烏國對抗俄入侵之戰乃為世界各地自由而戰。

麥茲表示，他將對德國總理蕭茲報告本次訪烏內容，包括拜訪飽受俄軍砲火摧殘的基輔東北方工業城市伊爾平現況，「這些不是你能馬上忘記的影像」，「你必須親自看到，才能知道這場悲劇的嚴重程度。」他補充說，「總理是對的︰當前捍衛的不只是烏克蘭，還有民主和自由─正是我們在德國的生活方式。」

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德國為目前提供烏國武器的主要國家之一，但上月廿八日才由國會通過輸送重型武器案，加上之前贊成和俄國總統普廷先對話，皆讓蕭茲政府飽受批評。路透指出，如今麥茲先訪烏，勢必讓執政的蕭茲承受更大壓力。

蕭茲：目前不會訪烏

但蕭茲三日表示，目前不會訪烏，因烏國不歡迎曾推動對俄貿易深化的德國總統史坦麥爾到訪。常有犀利言論的烏國駐德國大使梅尼克以「被冒犯的肝腸」形容蕭茲拒絕訪烏理由，指其行徑如孩童任性。

另一方面，義大利總理德拉吉三日在歐洲議會發表演說時，敦促歐洲聯盟走向「務實的聯邦主義」路線，包括放棄國家否決權、接受條約變動的可能性。這是去年二月上任的他首度以義國總理身分在歐洲議會進行演說，強調「若此需要開啟一條導致條約修訂的道路，我們應懷抱勇氣和信心接受它」。鑑於俄國侵烏事件，他呼籲各國政府賦予歐盟更多國防權力，並放棄歐盟外交等領域的全體一致決規定。

義重申挺烏加入歐盟

德拉吉上台後，翻轉義國傳統偏向俄羅斯的立場，堅持和北大西洋公約組織及美國靠攏。他主張歐盟該在國防上有更多自主權與協調合作，以免「歐盟安全開支約為俄國三倍，卻分為一四六個國防體系，而美國有三十四個」。藉由三日演說，他也重申支持烏克蘭加入歐盟的立場。

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