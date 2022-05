中英對照讀新聞》Biden extends student loan debt moratorium through August （拜登延長暫停償還學生貸款的期限到8月底）

大批民眾4月4日在華府的教育部外示威,要求總統拜登撤銷所有學生貸款,一名示威者在抗議標語上塗鴉。(法新社資料照)

2022/05/04 05:30

◎管淑平

US President Joe Biden announced Wednesday a four-month extension of a moratorium on federal student loan payments, a move that will affect more than 40 million Americans.

美國總統拜登週三宣佈,暫停償還聯邦學生貸款的期限延長4個月,此舉將影響超過4000萬名美國人。

"We are still recovering from the pandemic and the unprecedented economic disruption it caused," Biden said in a statement.

「我們還在從這場大流行病以及疫情造成的空前經濟干擾中復甦」,拜登在聲明中說。

Requiring millions of Americans to resume repaying student loans - which often total tens of thousands of dollars - would induce "significant economic hardship" and "threaten Americans’ financial stability," the statement said.

要求數百萬名美國人恢復償還學生貸款—金額通常總計數萬美元—將導致「顯著的經濟困難」,以及「威脅美國民眾的財務穩定」,這份聲明說。

The repayments were previously scheduled to start again May 1, after Biden had originally paused collection on the debts after his inauguration last year. (AFP)

拜登原本在去年就職後暫停催收這些欠款,先前原訂要從今年5月1日恢復償付貸款。(法新社)

新聞辭典

moratorium:名詞,暫停,中止。例句:The moratorium on residential evictions has expired.(暫停驅逐租戶令已經過期。)

induce: 動詞,誘使,導致,催生。例句:The global economic crisis was induced by high oil prices.(這場全球經濟危機是由高油價引起的。)

collection:名詞,催收(欠債款項、費用等),收取,募集、募捐的錢。例句:Our company provides debt collection service.(我們公司提供債務催收服務。)

