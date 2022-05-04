開新戰線 俄擬進攻摩爾多瓦

摩爾多瓦記者三日在俄國大使館前抗議。（歐新社）

2022/05/04 05:30

9日將「特殊軍事行動」改稱「戰爭」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國及西方國家官員評估，俄羅斯總統普廷可能在本月九日的「勝利日」，正式將對烏克蘭的「特殊軍事行動」定義為戰爭，並向全世界納粹勢力宣戰，屆時可在國內大規模動員參戰。烏國軍方情報則顯示，俄國準備在近期內進攻烏國西南側鄰國摩爾多瓦，從烏國西側開闢新戰場。美國則警告，俄國不排除本月中在烏東頓內茨克、盧甘斯克和烏南赫爾松舉辦假公投，趁機併吞這些地區。

可能在三地辦假公投 趁機併吞

美國有線電視新聞網（CNN）三日引述美國和西方國家官員報導，普廷可能會在俄國於第二次世界大戰中戰勝納粹德國的「勝利日」，將對烏國的「特殊軍事行動」稱為戰爭。英國國防大臣華勒斯直言，普廷會宣稱「我們正在和全世界的納粹份子作戰，需要大規模動員」，激發俄國人民好戰情緒，普廷也將有權動員後備部隊，甚至採取迫切需要的徵兵途徑。

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此外，普廷也可能在當天宣布俄國取得重大進展，包括併吞烏東頓內茨克、盧甘斯克等兩個親俄分離地區，俄軍在烏南敖德薩大舉推進，或宣布完全控制戰略港市馬立波等。

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）二日透露，俄國可能計畫在本月中旬，在「頓內茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」舉辦公投，試圖加以併吞。此外，俄國也考慮在赫爾松複製類似伎倆。俄軍近期加強控制赫爾松，並強制當地使用俄國盧布。卡本特強調，不論是上述的假公投或捏造的投票，或其他任何併吞烏克蘭領土的行動，都不會被視為合法。

控制聶斯特河沿岸 即可進入敖德薩

另一方面，英國「泰晤士報」引述烏國情報來源指出，諸多跡象顯示，俄國已擬定一份重演「頓巴斯劇本」的進攻摩爾多瓦詳細計畫，可能會在接近本月九日之際發動侵略，屆時普廷再宣布承認「聶斯特河沿岸」（Transnistria）的獨立地位。俄國此前先承認頓巴斯地區兩個親俄分離主義份子掌控的州為獨立共和國，不久便入侵烏國。一旦俄軍控制聶斯特河沿岸地區，即可從西面進入烏國黑海港市敖德薩，開闢烏俄戰爭的新戰線。

英國國防分析家指出，這場軍事行動可能有三大目標，一是吸引部分烏軍至烏國西南側，二是破壞摩爾多瓦政府的親歐政策，三是恐嚇西方國家，警告支持烏國可能進一步導致區域不穩，包括巴爾幹國家。烏國消息人士坦言，若俄國控制摩爾多瓦，烏克蘭將更容易淪為攻擊目標，並面臨存亡威脅。

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