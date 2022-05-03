駭客空前攻擊 俄國疲於應付

俄羅斯疲於應付空前的駭客攻擊。圖中為俄羅斯總統普廷。（美聯社檔案照）

2022/05/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管俄羅斯的駭客利用犯罪組織實現其政治目標，例如利用勒索軟體讓美國最大燃料管線營運業者「殖民管線公司」（Colonial Pipeline）停擺，甚至揚言將加強攻擊美國基礎設施，但華盛頓郵報一日指出，烏克蘭戰爭進入第三個月後，疲於應付空前駭客攻擊的是俄羅斯，而不是美國。

據報導，這波結合政府活動、政治熱中人士及犯罪組織的駭侵浪潮，竊取俄國的個人財務資料、破壞網站，並將時間橫跨數十年的政府電郵交給國外的反保密活動人士。最近一項調查顯示，三月份來自俄國的密碼和其他敏感資料被公布到開放網路上的數量，超過來自其他國家的資訊。

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俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）也難逃駭客毒手，某一地區辦事處的電腦緩存資料被公諸於世，其中除披露該處分析師關注的社群媒體話題外，還曝光該處一直向俄羅斯聯邦安全局（FSB）提供報告，讓安全局持續逮捕不滿政府政策的異議人士。

一個名為「Network Battalion 65」的駭客團體，則是披露俄羅斯國營「全俄國家電視廣播公司」（VGTRK）廿年的電郵內容。資安公司「Recorded Future」匿名研究人員告訴華郵，他認為這些資料被曝光，後續影響深遠。曾任美國國務院首任網路議題協調官的潘特（Chris Painter）表示，此類活動激增有升高和干擾政府秘密行動的風險，但似乎也協助美國在俄羅斯實現目標。

不過，專家警告，俄羅斯仍具有網路進攻能力，可能會在最關鍵時刻加以運用，美國官員已敦促各機構做好因應準備。

華郵指出，這波攻擊浪潮中的最大受害者，也許是俄羅斯網攻優勢的迷思，數十年來，這種迷思震懾了其他國家的駭客及其境內犯罪份子，讓他們不敢輕易對俄國發動網攻行動，不料卻在這次侵烏行動中栽了跟頭。

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