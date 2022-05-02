美眾院議長裴洛西訪基輔 女星裘莉探烏國難民
2022/05/02 05:30
美國聯邦眾議院議長、總統繼任順序排名第二的裴洛西，1日率領多名重量級議員訪問烏克蘭首都基輔，向烏國總統澤倫斯基及烏國軍民勇抗俄國侵略、捍衛民主表達敬意和謝意，這也是烏俄開戰以來，首個訪烏的美國政府代表團。
好萊塢女星安吉莉娜裘莉上月30日現身烏克蘭西部大城利維夫，探視流離失所的難民及兒童，當地民眾巧遇國際巨星，紛紛要求簽名、合照，她都來者不拒。
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（編譯孫宇青、記者鍾志均）
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美國聯邦眾議院議長、總統繼任順序排名第二的裴洛西，1日率領多名重量級議員訪問烏克蘭首都基輔，向烏國總統澤倫斯基及烏國軍民勇抗俄國侵略、捍衛民主表達敬意和謝意，這也是烏俄開戰以來，首個訪烏的美國政府代表團。
好萊塢女星安吉莉娜裘莉上月30日現身烏克蘭西部大城利維夫，探視流離失所的難民及兒童，當地民眾巧遇國際巨星，紛紛要求簽名、合照，她都來者不拒。
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（編譯孫宇青、記者鍾志均）
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