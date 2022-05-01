批普廷喪盡天良 美挺烏參加G20

美國國防部發言人柯比4月29日在每日例行記者會上，直指入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷「喪盡天良」。（美聯社）

2022/05/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部發言人柯比四月廿九日在每日例行記者會上談及俄軍侵烏時，忍不住痛批俄國總統普廷「喪盡天良」。對國際經濟合作論壇「廿國集團」（G20）今年十一月峰會主辦國印尼已邀請普廷與會，白宮發言人莎琪強調俄方不該繼續是G20一份子，但「歡迎烏克蘭參加」。

記者問及美國國防部是否認為普廷是個「理性行為者」，柯比停頓近十秒後說，他認為「看到一些影像後，很難想像任何一個思考縝密、嚴肅認真、成熟的領導者會這樣做。所以我無法談論他的心理。但我認為大家都能講他的喪盡天良。」至於普廷以掃蕩烏國境內納粹份子、保護當地俄國人及俄國國家利益做為進犯理由，柯比突爆粗口斥之「屁話」，因烏國並未威脅任何一項；反觀俄軍行徑「不合情理」，包括反綁平民雙手再對後腦開槍、殺害含孕婦在內的女性、連醫院也難逃轟炸。

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柯比表示，俄國對烏國的「粗暴行徑是最冷血、最敗類的那種」，隨後為上述「個人觀點」道歉，但拒絕詳細說明美方評估之普廷心理狀態。俄國駐美大使安東諾夫稍後直指柯比「冒犯性言論」令人「難以接受」。

今年主辦G20會議的印尼面臨來自美國為首的西方施壓，但印尼總統佐科威仍邀請俄國與會，普廷已確定出席；但佐科威對並非成員的烏國總統澤倫斯基也發出邀請函，以平衡壓力。

美國務院發言人波特廿九日表示，美國不覺得該讓俄國照舊參與國際社會或國際組織。白宮新聞秘書莎琪也說，總統拜登已公開表達反對普廷與會，美國歡迎烏克蘭。

美國有線電視新聞網引述美國官員說法報導，指G20會議還有半年之久，因此美方近期內不會就萬一普廷出席，拜登是否杯葛做出決定，而且美方也擔心，若拜登缺席，等於把舞台獨留給俄國和中國。

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