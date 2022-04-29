逾55國網路宣言對抗假新聞 包含台灣

烏國東部頓內茨克州小鎮利曼（Lyman）火車站附近一處設施28日被炸，冒出濃煙。（路透）

2022/04/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於俄羅斯等威權政府打壓異議的魔掌擴及數位資訊，美國廿八日聯合逾五十五國共同發表「未來網際網路宣言」（DFI），以捍衛民主、保護隱私及促進自由的全球經濟。宣言指出，「興起的數位威權主義」打壓不分自由言論與新聞，還傳播不實資訊或扼殺網路。

除了台灣之外，廿八日加入該項宣言的國家還有澳洲、英國、加拿大、法國、德國、日本等已開發國家及阿根廷、塞浦路斯、肯亞、蒙特內哥羅、斯洛維尼亞，目前和俄國奮戰中的烏克蘭也共襄盛舉。一名與會的政府資深官員表示，俄國近幾個月「在國內外大力宣傳不實資訊、審查網路新聞來源、封鎖或關閉合法網站」並攻擊烏克蘭網路；話鋒一轉，他提到中國也有類似手法，「俄國不太孤單」。

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戰爭假新聞充斥 俄責任最大

另一位官員說，此宣言旨在打擊網路分裂現象，雖無法律約束力，但確立了「基本原則」並「承諾各國政府為世界促進開放、自由、全球、可互操作、可靠和安全的網路」，但將對各國「監管自主權予以尊重」。

根據最新美國民調，多達六成一美國成年人認為俄國近兩個月進犯烏克蘭期間不實資訊流竄是個大問題，四分之三認為俄國導致謠言升級，五成指責中國也散布假資訊；但六成直指社群媒體用戶對傳播假資訊負有重責，近半另怪罪社群媒體公司和新聞媒體。關於烏俄戰爭期間不實資訊氾濫，接受調查的美國成年民眾僅七％不認為這是個問題；美聯社發現謹慎看待此議題的程度和年紀有關，卅歲以上民眾有六十五％正視此事，未滿卅歲者卻僅四十四％有同感。

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