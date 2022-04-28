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    波蘭超前部署 遭俄斷「氣」沒在怕

    天然氣運輸船「陽箭輪」（Sun Arrows）在俄國普里戈羅德諾港（Prigorodnoye）的液化天然氣設施「薩哈林二號」（Sakhalin 2 LNG）裝載液化天然氣。（美聯社檔案照）

    天然氣運輸船「陽箭輪」（Sun Arrows）在俄國普里戈羅德諾港（Prigorodnoye）的液化天然氣設施「薩哈林二號」（Sakhalin 2 LNG）裝載液化天然氣。（美聯社檔案照）

    2022/04/28 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯二十七日停止供應波蘭和保加利亞天然氣，這是俄羅斯迄今祭出的最強硬行動，回應西方就俄國侵略烏克蘭戰爭制裁俄羅斯，此舉也代表俄國與西方的經濟緊張關係顯著升級。歐洲聯盟抨擊俄國「用天然氣勒索」，表示先前就已對莫斯科「斷氣」有所準備，計畫提出「協調一致的」回應行動。

    保加利亞同遭停供

    俄羅斯國營「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）二十七日表示，由於波蘭、保加利亞未遵守總統普廷提出以盧布支付購氣費用的要求，因此已自當日起中斷供應這兩國天然氣，「直到使用盧布支付為止」。Gazprom的聲明中還指出，該公司供應給其他國家的天然氣也經保加利亞和波蘭，若波、保兩國抽用提供第三國的天然氣，對這些國家的供氣就會「被抽多少就減少多少」。

    這是普廷警告，「不友善國家」須以盧布支付向俄採購之能源費用後，首見採取「斷氣」措施。

    波蘭國營能源公司PGNiG、保加利亞政府均證實，Gazprom的供氣「已完全中斷」，指此舉已經違反合約；波蘭政府和PGNiG都表示，國內儲備量充足，達八成，波蘭家庭用氣不會短缺。波蘭總理莫拉維茨奇抨擊俄國斷氣是「直接攻擊波蘭」，呼籲歐盟不要屈服於俄國勒索，並稱自今年秋天起就不再需要俄國天然氣。保加利亞總理佩特科夫也抨擊俄國「勒索」與「違約」，將檢討合約並尋找替代來源。

    波、保兩國均為「北大西洋公約組織」（NATO） 和歐盟成員國，根據歐盟資料，這兩國國內天然氣用量各有四十五％、七十％仰賴自俄進口。歐洲領袖先前已拒絕以盧布付款，指控俄方此要求違反採購合約。

    歐盟將採協調一致回應

    歐盟執委會主席馮德萊恩發推文批評俄方此舉「不合理也令人無法接受」，是「俄羅斯又一次企圖用天然氣勒索我們，我們已為這種情況有所準備，正計畫歐盟的一致回應」，此事「再次顯示俄羅斯是不可靠的天然氣供應方」。英國副首相拉布說，俄國這麼做只會使莫斯科在經濟、政治上更遭國際社會拋棄。

    烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克說，俄國是在報復歐盟力挺基輔政府，尤其扮演西方軍援烏國轉運樞紐的波蘭，俄羅斯「已經開始對歐洲進行天然氣勒索」。

    俄羅斯透過「亞馬爾—歐洲管道」將天然氣從西伯利亞經波蘭送到德國，保加利亞則是西伯利亞輸送到匈牙利天然氣管線的過境國。俄國「斷氣」後，歐洲天然氣期貨價格二十七日早盤上漲二十％，漲到每兆瓦時一一七歐元，是一年前的將近七倍高。盧布匯價則因此走強，二十七日盧布兌歐元盤中一度觸及七十五．九○七五的兩年多新高，盧布兌美元匯率盤中升值一％，到七十二．八二。

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