俄「炸出界」 摩爾多瓦廣播電塔遭殃

俄軍25日攻擊烏克蘭西部利維夫州（Lviv）克拉斯涅（Krasne）火車站，造成變電站爆炸，現場濃煙瀰漫。（路透）

2022/04/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰火已延燒到境外！位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸（Transnistria），繼廿五日聲稱國家安全部辦公室遭到榴彈發射器攻擊後，鄰近烏國邊界的廣播無線電塔廿六日清晨也疑似遭到攻擊，兩度傳出爆炸聲，所幸無人傷亡。摩爾多瓦在烏克蘭戰爭爆發後進入緊急狀態，接納烏國難民，烏方將此類攻擊指為俄國特務部門「有計畫的挑釁行動」。

烏摩邊界地區 受親俄派控制

聶斯特河沿岸位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，俄國在當地設有軍事基地，並存放約兩萬噸彈藥，但大多數國家並未承認其獨立地位。

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俄國國防部廿五日聲稱，摧毀烏克蘭六座鐵路供電設施，這些鐵路被用來運送外國武器，支援頓巴斯地區（Donbas）的烏軍。值得注意的是，烏方指控俄軍巡弋飛彈廿六日低空飛過烏國南部的歐洲最大核電廠─札波羅熱核電廠，擊中札波羅熱市的建物，造成至少一人死亡。由於札波羅熱核電廠有七個核設施，俄軍行動對全球構成核子與輻射浩劫威脅。

英支持烏軍攻擊俄境內目標

此外，與烏克蘭接壤的俄國貝爾哥羅德州（Belgorod）指控烏軍轟擊村莊，造成兩名平民受傷，但未進一步說明詳情。俄國近來持續指控烏軍打擊俄國境內目標，包括貝爾哥羅德兩座村莊與布揚斯克（Bryansk）地區的村莊遇襲，還聲稱在毗鄰烏克蘭的庫斯克州（Kursk）擊落烏軍無人機。

不過，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）廿六日表示，俄國總統普廷太急於在五月九日二次世界大戰勝利日前取得戰果，導致俄軍在部隊尚未部署完成之前，就貿然對烏東發動攻擊，失去原本可能掌握的優勢。他還說，英國支持烏軍對俄境內目標採取先發制人的攻擊行動，即使使用英國提供的武器也無所謂。

聯合國秘書長赴俄交涉

與此同時，聯合國秘書長古特瑞斯廿六日抵達莫斯科，與俄國外交部長拉夫羅夫及俄國總統普廷會面，尋求儘快結束烏克蘭衝突的方案。這是俄國二月入侵烏克蘭以來，古特瑞斯首度造訪莫斯科，之後將轉往基輔。戰爭罪行方面，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗將加入歐盟調查小組，查明烏國境內可能發生的國際罪行，這是ICC首次與某些國家採取聯合調查行動。聯合國廿六日則警告，今年可能會有逾八百萬難民逃離烏克蘭。

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