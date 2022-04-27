北約戰艦 將赴芬蘭訓練

芬蘭首相馬林（右）13日拜會瑞典首相安德森（左）。（路透檔案照）

2022/04/27 05:30

芬蘭瑞典 五月申請進北約

〔編譯周虹汶／綜合報導〕芬蘭《晚報》（Iltalehti）與瑞典《快報》（Expressen）廿五日報導，兩國政府將在下月中旬共同對歐洲及北美洲國家為實施防衛合作而建立的「北大西洋公約組織」（NATO）表達入會意願。最近民調顯示，六十八％芬蘭人贊成加入北約，為俄羅斯二月入侵烏克蘭前的兩倍有餘，僅十二％反對；瑞典則是支持略多於反對。

與此同時，和俄羅斯接壤長達一三○○公里邊界的芬蘭國防部證實，三艘北約戰艦廿五日為廿八、廿九日的北約反應部隊年度訓練抵達芬蘭南部土庫港，包括拉脫維亞佈雷艇「酋長號」（LVNS Virsaitis）、愛沙尼亞獵雷艦「薩卡拉號」（ENS Sakala）、荷蘭獵雷艦「斯奇丹號」（HNLMS Schiedam），芬蘭沿岸艦隊也將出動兩艘獵雷艦加入訓練，今年主題為「地雷對策及在多國框架下工作」。

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《晚報》指出，瑞典暗示兩國表達加入北約意願、芬蘭同意跟隨瑞典腳步，兩國領袖預計下月十六日當週見面，並將公開宣布入會計畫，希望廿二日那週一起提出申請。瑞典外交部長林德和芬蘭外交部長哈維斯拒絕評論此事，但後者重申其長久以來的主張：傾向兩國做出相似選擇。

芬蘭總理馬林十三日訪問瑞典總理安德森時說過，希望芬蘭在幾週內做出決定。瑞典正檢討現行安全政策，包括是否加入北約，結果最遲五月中揭曉；執政的社會民主黨也正檢討其長久以來反對加入北約的立場，預計下月廿四日有結果。

瑞典《晚報》（Aftonbladet）報導美國、英國已承諾增加軍事展現、更多深入的軍事演習，以及北約國家在入會申請過程的「強大政治」支持。

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