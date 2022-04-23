香港9高官12議員海外資產業曝光 人權組織籲制裁

去年底選舉產生香港第7屆立法會，圖為90名新科議員1月3日宣誓就職當天，主席梁君彥（前排中）在全體合照後對媒體發言，但英國非政府組織「香港監察」發現梁君彥在英國持有物業。（路透檔案照）

2022/04/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕監察香港人權、自由和法治狀態的英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）廿一日發布報告指出，香港多達九名官員及十二名立法會議員在英國、美國、澳洲、加拿大、日本及法國等地持有多項物業，這些人皆曾宣示效忠中國政府、公開支持中國兩年前強加的《港區國安法》並嚴重侵害人權，建議上述國家鑑於「言行不一的虛偽行為」就其海外資產進行制裁。

上述人士的海外資產以位在英國最多，香港食物及衛生局局長陳肇始和商務及經濟發展局局長邱騰華皆有三個、行政會議成員李國章兩個、公務員事務局局長聶德權和行政會議成員周松崗各一，立法會主席梁君彥和議員易志明、林新強、邱達根、陳仲尼、黃英豪、霍啟剛亦在英置產；立法會議員田北辰、行政會議召集人陳智思和成員查史美倫則持有美國物業；財經事務及庫務局局長許正宇、立法會議員吳傑莊和陳紹雄在澳洲置產；環境局局長黃錦星、立法會議員林筱魯和黃英豪選擇加拿大；以上，查史美倫和邱達根還在日本置產，霍啟剛也另有法國物業。

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目前定居英國的香港政治學者黃偉國告訴「美國之音」（ＶＯＡ），此事「證明他們對香港樓市的前景，及法制上對私有財產的保障毫無信心，才會有這樣的投資決定」，質疑中國政府「有否留意這些高官在外國有這麼多物業，是否用來走資呢？」遑論去年換屆選舉的立法會強調「愛國者」治港模式。

「香港監察」資深政策顧問古德曼（Sam Goodman）也表示，參與打壓香港人權的香港官員及立法會議員一方面譴責外國勢力及批評民主國家，另一方面卻樂於繼續利用西方國家作為他們的資產的避風港，行徑與俄羅斯寡頭富豪無異。英國、美國、加拿大、澳洲和日本現在應立即制訂針對香港的制裁名單，阻止官員和立法會議員接觸西方物業、銀行戶頭及資產。

正流亡海外且香港帳戶遭匯豐銀行凍結的香港立法會民主派前議員許智峯則指出，「這些效忠北京的人士和他們的家人在澳洲、美國、英國、加拿大和日本等自由國家持有物業，並享受這些國家為他們的資產提供的保障。諷刺的是，這些官員同時要求沒收異見人士的資產，作為我們爭取自由和民主的懲罰。自由國家的領袖不能繼續讓侵害人權的人士利用他們國家的自由隱藏資產。」

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