日2022外交藍皮書 續挺台參與WHA

日本公布二○二二年版「外交藍皮書」，無視中國的嚴重警告，仍重申台灣是「極為重要」的夥伴和朋友。（歐新社檔案照）

2022/04/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本外務省廿二日公布二○二二年版「外交藍皮書」，無視中國的嚴重警告，仍重申台灣是「極為重要」的夥伴和朋友；另外，日中建交今年屆滿五十年，但藍皮書隻字未提已擱置三年的中國領導人習近平訪日一事。受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，新版藍皮書相隔十九年恢復了俄羅斯「非法占領」北方領土等「日本固有領土」的嚴厲措辭，一改以往對俄和諧的基調。

讚台防疫成績十分卓越

新版外交藍皮書是首相岸田文雄在去年十月上任以來首次發表的外交報告，基本上在中台問題上大都延續安倍晉三和菅義偉政府時代的基調，外交藍皮書在二○二○年版首次稱台灣為「極為重要」的夥伴和珍貴朋友（先前為「重要」），引起中國強烈反彈，但日本不為所動，並連年表態支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），今年版本也提到台灣的防疫成績十分卓越。

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對於台灣在今年二月宣布解除對日本福島等五縣食品進口管制，藍皮書中提到，關於後續的一些管制措施，將依科學根據繼續與台灣磋商，以期盡早完全解除。

藍皮書中也提及中國飛機擾台行為，中台軍事平衡已朝中國有利的方向傾斜，為此從去年三月的日美外長、防長二加二會議聯合聲明起，日本與歐美各項高層會談中均強調「台灣海峽的安全與穩定極為重要」。

對日中關係，藍皮書繼續稱中國與美國為「最重要的兩個國家之一」，不過加入了對中國在東海及南海試圖以實力片面改變現狀、在日本周邊活動擴大及活潑化，引起日本和國際社會的關注。

隔19年 再度控俄非法占領

除此之外，受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，新版藍皮書以嚴厲措辭批評俄羅斯「威脅冷戰後世界秩序的歷史一大轉折點」、「動搖國際秩序基礎的暴行」，強調要透過制裁措施，讓俄羅斯付出高昂代價。安倍政府曾積極與俄羅斯交涉和平條約及北方領土返還等事項，對俄採和諧基調，但受情勢影響，藍皮書指日俄和談難以談論展望，而且恢復了二○○三年版稱俄羅斯「非法占領日本北方領土等固有領土」。

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