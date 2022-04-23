五眼聯盟+1 日紐協商情報分享

日本首相岸田文雄廿一日在東京官邸與紐西蘭總理阿爾登會面。（路透）

2022/04/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本首相岸田文雄廿一日在東京與來訪的紐西蘭總理阿爾登會面，宣布啟動旨在達成一項兩國「無縫」分享機密情報協議的談判。紐約時報指出，中國正擴大在印度—太平洋地區影響力之際，日、紐此舉可望強化東京地位，最終加入美國、英國、紐西蘭、澳洲和加拿大組成的「五眼聯盟」情報共享聯盟。

日本與紐西蘭宣布啟動「情報保護協定」締結談判，也時值中國與索羅門才簽署安全協議，引發印太的西方盟國不安。阿爾登與岸田文雄在宣布這項消息時，都表明對這方面的憂慮，強調太平洋地區的「戰略挑戰正在增加」，兩國都反對在東海、南海「尋求以武力改變現狀的片面行動」，明顯意指中國在這些地方建築軍用人造島礁以及侵蝕爭議領域；兩人也表達一致強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭。

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二○二○年日本當時的防衛大臣河野太郎曾提出，日本加入五眼聯盟，使該組織成為「六眼」的構想；去年日本駐澳洲大使山上信吾說，「希望看到這構想在短期內實現」。

先前五眼聯盟國家因對日本情報保密安全有所疑慮，對於擴大聯盟躊躇不前，不過，日本推動重大改革，包括二○一三年通過的「特定秘密保護法」，有助於化解這些疑慮後，將往躋身該聯盟邁進一步。紐西蘭維多利亞大學戰略研究中心主任卡皮說，廿一日與日本宣布啟動談判，是進一步展現紐西蘭採行更強而有力的外交政策，過去認為紐國對中國軟弱、沒看清該區域的威脅等看法，「要開始改變了」。

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