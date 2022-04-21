俄原油大減 通膨嚴重

烏克蘭南部港市馬立波遭俄軍猛烈圍攻，當地一名七十一歲老婦十九日站在遭砲火摧毀的住家外哭泣。（路透）

2022/04/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於盧布疲弱、西方制裁及庫存價格攀升，俄國三月年通膨率達到十六．七％，俄羅斯央行總裁納比烏林娜十八日表示，俄國需要進一步調降利率，但中央銀行不會試圖抑制通膨，因為企業需要適應新經濟環境。

俄國央行在二月底俄軍侵烏後，為捍衛盧布幣值把主要利率從九．五％調升至廿％，四月初則降至十七％，以緩解經濟制裁的衝擊。世界銀行 估計，俄國今年國內生產毛額將衰退十一％。彭博十九日報導，俄羅斯原油海運運輸量在截至十五日的這一週內已減少四分之一，從黑海、波羅的海與北冰洋沿岸港口前往亞洲的原油量，跌至兩個月來的新低。

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據彭博監測的船隻追蹤數據與代理行報告，總共有卅艘油輪來自俄羅斯出口碼頭，搭載約二一八○萬桶石油、即平均每日約三一二萬桶，比截至八日的一週少了廿五％。隨著出兵烏克蘭的戰爭成本上升以及隨後俄國經濟遭到制裁，俄羅斯石油出口減少意味莫斯科當局收入減少；根據目前的原油出口關稅稅率，俄國本週的石油海運量可為其賺進約一．八一億美元，比前一週少了六千萬美元。

本週在俄國四大石油出口區的貨運量都下跌，來自波羅的海與黑海碼頭的烏拉爾原油及西伯利亞輕原油貨運量一天減少七十七萬桶，即卅％；從黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）離開的原油量則大降近六成。

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