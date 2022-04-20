力阻中索多邊協議 美高官急訪

外傳索羅門群島和中國將在下月簽署多邊合作協議，持續深化兩國關係。圖為中國國務院總理李克強2019年10月在北京接待來訪的索羅門總理蘇嘉瓦瑞。（美聯社檔案照）

2022/04/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島已和中國簽署安全協議，對區域安全情勢造成重大影響。「路透」十九日更披露，中國準備在五月中旬指派外交代表團訪問索羅門，與索方簽署多邊合作協議。與此同時，美國證實白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾等高官近日將訪索國，全力說服索羅門放棄與中國的安全合作。

據報導，索羅門國會議員兼公共撥款委員會主席艾特（Douglas Ete）表示，中國外交部官員即將在五月中旬到訪，與索國政府簽署多邊合作協議，增加貿易、教育和漁業領域的合作。索國總理蘇嘉瓦瑞辦公室則稱，無法證實中方官員是否來訪。針對索中兩國的安全合作協議，艾特強調，協議內容不包括允許中國在索國建立軍事基地。

請繼續往下閱讀...

索中三月底草簽「安全合作框架協議」後，中國外交部發言人汪文斌十九日進一步證實，中國外長王毅和索國外長馬內列已代表兩國政府正式簽署該協議，並強調這是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，中方將協助索方加強維護本國安全的能力，且「不針對任何第三方」。

在索中安全協議曝光後，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）已率先赴索，遊說索國放棄與中國合作。美國政府十八日也證實，白宮印太事務協調官坎貝爾和國務院亞太事務助理國務卿康達本週將訪問索羅門、斐濟和巴布亞紐幾內亞等三國，國防部和國際開發總署等多個部門的官員也將一同出訪，預計將會晤索國高層官員。

美國國務院發言人普萊斯表示，儘管索國政府反駁中國可能駐軍的傳聞，但索中安全協議的本質就是為中國人民解放軍在索國部署鋪路，「簽署該協議可能增加索羅門群島的不穩定，並為廣大太平洋島國帶來令人憂心的前例。」他也提到，索羅門與澳洲的安全關係已為自身提供保障，去年索國內部發生反政府示威時，澳洲就立即馳援維護秩序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法