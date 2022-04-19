岸田批俄犯戰爭罪 九成日人力挺

日本首相岸田文雄（美聯社檔案照）

2022/04/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過五十天，日本首相岸田文雄批評俄羅斯殺害平民的行為「犯下戰爭罪」。最新民調顯示，有近九成受訪民眾支持岸田的發言，有六成八受訪者認為應該持續對俄國實施經濟制裁，另有五成七受訪者認為日本應提高國防經費。

日本朝日新聞和產經新聞等媒體十八日分別公布最新民調，岸田在因應俄羅斯入侵烏克蘭一事的表現受到肯定，同時也帶動內閣支持率攀新高。朝日的民調中，岸田的支持率達五十五％，較上次五十增加五％，為岸田上任以來，朝日公布的民調中最高的一次。而在產經的民調中，岸田支持率達到六十五．九％，雖較上較上次微幅上升○．一％，但岸田的支持率在產經民調中，已連七個月維持在六成以上。

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岸田批評俄羅斯入侵烏克蘭、殺害平民「犯下戰爭罪」，在朝日民調中獲八十八％的受訪者支持，僅有八％表不支持。對岸田政府因應烏克蘭危機的作法，有六十％肯定，二十八％表示不肯定，另有六十八％的受訪民眾認為應該持續對俄羅斯經濟制裁。

產經公布的民調中，則有六十七％肯定岸田對於烏克蘭危機的因應方式，較上次調查增加九．五％，有近五十三％受訪者主張對俄經濟制裁應更加嚴格。

日本前首相安倍晉三最近在多個公開場合主張應將防衛預算提高到國內生產毛額（GDP）的二％。岸田也表示，面對俄羅斯和中國的軍事威脅，應從大力加強防衛力，產經的民調中也顯示，有五十七％受訪民眾認為日本國防經費應該「大幅」或「某種程度」增加，顯示因俄國入侵烏克蘭導致民眾對國防更為關心。

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