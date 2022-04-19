烏克蘭 6月可望成歐盟候選國

芬蘭民眾18日在首都赫爾辛基大教堂前的廣場，參加一場為烏克蘭及世界和平祈禱的活動，共同舉起一面巨型烏克蘭國旗。（路透）

2022/04/19 05:30

歐盟執委會主席︰俄遲早會破產

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯侵略烏克蘭引發全球公憤的背景下，烏克蘭已完成加入歐盟的「問卷調查」，預計六月可取得候選國地位。與此同時，歐盟預定對俄羅斯實施的第六輪制裁，將鎖定石油和銀行業，面對莫斯科祭出能源牌威脅，義大利總理德拉吉強調，歐洲可以比原先預期更快地降低對俄羅斯能源的依賴。

歐盟執委會主席馮德萊恩八日訪問基輔時，親手將一份加入歐盟必填的調查問卷交給烏國總統澤倫斯基，為烏克蘭加入歐盟踏出「重要一步」。澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦十七日表示，烏國政府已完成這份文件，歐盟執委會必須針對此案提出建議，希望這份建議正面積極。他強調，烏克蘭希望能在六月歐盟理事會會議中，取得歐盟候選國地位。

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依據歐盟理事會官網日程，理事會將於六月廿三至廿四日舉行會議。卓夫科瓦說，「下一步，我們將啟動加入歐盟談判，一旦舉行這些談判，我們就可以討論烏克蘭的歐盟正式成員國身分。」

馮德萊恩在德國「週日畫報」十七日刊出的專訪中透露，歐盟第六輪對俄國的制裁行動將鎖定銀行業，尤其是迄今未受影響的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），也會納入對石油業的制裁。馮德萊恩是第一位前往遭俄軍屠殺的布查鎮視察的西方領袖，她指出，在最壞的狀況下戰事可能拖延數年，但俄國破產只是時間問題，烏克蘭終究會獲勝。

歐將更快地降低對俄能源依賴

德拉吉十七日表示，義大利對天然氣價格設定上限提議，在其他歐洲國家中獲共識，歐洲可提前減少對俄能源依賴，相對較快地實現多元化，比一個月前想像的時間更短。

數萬滯波蘭難民返鄉

烏俄開戰五十四天，逾四八○萬烏克蘭人流離失所，其中波蘭收留近二八○萬難民為最多。隨著俄軍撤離基輔，戰場轉往南部與東部，滯留波蘭的烏克蘭人開始重返家園。英國廣播公司（BBC）報導，波蘭邊境服務局數據顯示，十六日當天有二萬二千名烏克蘭人啟程返鄉或探親，前往波蘭尋求庇護者有一萬九二○○人，由波蘭返回烏國的單日人數首度超過從烏國前往波蘭的逃難人數。

此外，繼土耳其將駐烏克蘭大使館遷回基輔後，西班牙總理桑切斯十八日宣布，近日將重開駐基輔大使館，展現西國政府對烏克蘭人民的承諾。法國此前也宣布，會將駐烏克蘭大使館遷回基輔。

烏國總統澤倫斯基（美聯社）

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