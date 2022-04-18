美歐擬新戰略 長期孤立俄國

華盛頓郵報指出，美國及歐洲盟國正計畫將目前對俄羅斯的制裁轉為長期戰略。圖為美國總統拜登（左）和俄羅斯總統普廷（右）的檔案照。（法新社檔案照）

2022/04/18 05:30

臨時制裁擴展為永久政策

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十六日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭近兩個月後，美國拜登政府及其歐洲盟友正試圖將因應戰事的臨時制裁，擴展為永久政策，即歐美不再試圖與俄羅斯共存合作，改以積極尋求孤立與弱化俄國為長期戰略，顯示西方各國在尋求與莫斯科當局交往多年後，正重返圍堵老路。

從國防、金融等所有層面孤立

報導根據各國領袖的公開聲明及匿名美國與外國官員的對話指出，在美國及其盟國加強制裁俄羅斯、軍援烏克蘭，以及在北大西洋公約組織（NATO）東翼部署大軍之際，這類舉措可能永久續存。白宮國家安全顧問蘇利文受訪時表示，美國最終想看到的是自由獨立的烏克蘭、衰弱與被孤立的俄羅斯，以及更強大、更團結與更果決的西方世界。

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報導指稱，北約、歐盟、美國國務院、五角大廈與盟國政府各部會，已勾勒出一項確保從國防、金融、貿易到國際外交等幾乎所有層面孤立俄羅斯的新政策。首當其衝的自然是俄國總統普廷，但此新戰略的目標並非僅限於克里姆林宮。即將發表的拜登上任後首份「國家安全戰略」，內容將有別於原本預期的偏重中國與美國國內重建；至於美國國防部上月送交國會的機密「國防戰略報告」，其摘要已將「俄羅斯在歐洲的挑戰」與中國威脅並列為優先要務。

對俄石油與天然氣的依賴歸零

北約將於六月公布自二○一○年尋求與俄羅斯建立「真正的戰略夥伴關係」以來的首份「戰略概念」文件，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約過去曾致力與俄國進行有意義的對話，但如今已非選項。歐盟也已擬定計畫，將大幅縮減對俄國天然氣的依賴，以及在二○三○年前停止進口所有俄國化石燃料。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）十四日在華府表示，與其說是制裁，不如說是將對俄國石油與天然氣的依賴「歸零」。

不過，有人質疑這些長期孤立俄國的計畫是否明智，也懷疑西方國家能否堅持下去，不建議歐美重拾過去主導與前蘇聯關係的「圍堵」政策。也有人指出，烏克蘭危機及其對歐洲的深遠影響，讓美國有機會卸下若干捍衛自由世界的昂貴責任，讓美國能在鼓勵歐洲與俄羅斯維持均勢之餘，專注於亞洲安全與重建美國國內基建。

此外，相較於美國國內民主、共和兩黨難得在對俄政策上有志一同，部分歐洲國家對於孤立俄國則不以為然。例如，法國極右派總統候選人瑪琳．勒班（Marine Le Pen）便呼籲北約與俄國和解，德國也有人主張持續與克宮對話以恢復邦誼。

國際對烏援助＆對俄制裁

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