不理俄通牒 馬立波奮戰拒降

俄羅斯發出最後通牒，要求烏克蘭東南部城市馬立波投降，否則將被消滅，但烏軍置之不理，仍頑強戰鬥。圖為馬立波一棟在激烈戰鬥中遭摧毀的公寓大樓。（美聯社）

2022/04/18 05:30

澤倫斯基強調︰烏東領土寸土不讓

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯國防部十七日揚言，在烏克蘭東南部圍城馬立波無視棄械投降最後通牒的烏軍將遭「殲滅」。俄軍也說，除還在「亞速鋼鋼廠」內的一小股烏軍外，俄軍已佔領馬立波整個市區。烏國總統澤倫斯基則警告，若馬立波僅餘的守軍遭殲滅，烏俄間的任何談判都將破局。他並在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時強調，烏東領土寸土不讓，他不信任俄軍與俄國領導高層。

烏軍若遭殲滅 談判將破局

針對俄軍宣稱已幾乎完全掌控馬立波，路透等外國媒體尚無法獨立證實。若屬實，將是自二月二十四日開戰以來，第一座落入俄軍之手的烏國重要大城。該市為頓巴斯地區主要港口，將使俄國能確保一條通向克里米亞半島的陸廊。

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俄國國防部在聲明中，呼籲亞速鋼鐵廠內烏軍於當地時間十七日清晨六時至下午一時，「自動棄械投降保命」。但烏國總理什米加爾同日說，該市「仍未淪陷」，烏軍仍奮戰不懈，並控制市內幾處地方。俄國國防部還指稱，投降的烏軍士兵說，「有四百名加入烏軍的外籍傭兵」受困該鋼鐵廠中，「包括歐洲人和加拿大人」。

CNN報導，估計馬立波仍有約十萬人受困。澤倫斯基十六日說，馬立波當前處境極其嚴峻、不符合人道，俄方正蓄意企圖消滅馬立波的所有人。他又一次敦促西方國家立即提供更多重型武器，解救這座圍城。

除馬立波，俄軍十六日也恢復對烏國首都基輔市的攻擊，這是自俄軍三月撤離烏北，轉往烏東以來，再次恢復對基輔地區的攻擊。俄軍同日對該市達尼茨基（Darnyrsky）區一座軍備工廠發射「高精準長程武器」，造成至少一人死亡，數人受傷。基輔州布洛瓦利 （Brovary）市一間兵工廠也遭俄軍飛彈攻擊。俄國國防部另聲稱，已在濱黑海的敖德薩地區擊落一架烏國運輸機，機內運載西方國家提供的武器。

俄第八軍團副司令陣亡

不過，根據烏軍和英國國防部最新情報，俄軍雖持續增兵烏東，但正面臨嚴重的後勤補給問題，前線官兵亦瀰漫不滿情緒。此外，俄國第八軍團副司令佛羅洛夫（Vladimir Frolov）上將近日陣亡。英國「每日郵報」報導，係第八位在這場戰爭中陣亡的俄軍將領。

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