烏總理、財長本週訪美 與G7等國進行雙邊會談

烏克蘭總理什米加爾（圖右）13日在基輔與波蘭和波羅的海三國的總統合影。（歐新社）

2022/04/17 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，知情者十五日指出，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）與財政首長將於廿一日國際貨幣基金（IMF）與世界銀行召開春季會議期間訪問華盛頓。這將是俄國入侵烏克蘭以來，烏國重要官員與先進經濟體財政官員首次面對面會談。

消息來源說，什米加爾、烏國財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）與央行總裁謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）與七大工業國集團（G7）成員國及其他國家財政官員進行雙邊會談，並出席廿一日世銀針對烏克蘭議題舉行的圓桌會議。

請繼續往下閱讀...

報導說，烏俄戰爭的外溢衝擊預料將是世銀、IMF會員國以及G7、G20（廿國集團）等國高階經濟官員本週會議的關鍵議題，由於該戰爭，IMF料將下修全球經濟增長預測，而廿一日的會議將讓各國官員有機會討論該戰爭的實質破壞、經濟後果及烏國銀行與金融部門的持續運作狀況。

IMF與世銀已分別成立帳戶，處理並提撥對烏國的捐款。世銀主席馬爾帕斯近日在華沙表示，將對烏克蘭提供十五億美元的支援方案。加拿大則計畫透過IMF成立的帳號金援烏國十億加幣。馬欽柯近日表示，烏國已取得三十億歐元資金，正尋求四十億歐元的外國融資，以應對預算短缺的問題。

德增援烏國20億歐元

法新社報導，德國政府十五日表示，將提供烏克蘭廿億歐元軍事援助。一名德國政府發言人指出，在考量所有國家的作為後，柏林決定增加對烏國國防部門的國際援助，德國財政部長林德納之後推文證實，該筆經費將由今年預算追加支應，主要挹注烏克蘭採購軍事裝備。德國此舉時機正值烏克蘭及波蘭、波羅的海國家等歐盟夥伴國，對德國欠缺對基輔軍援升高批評之際。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法