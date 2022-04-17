布查慘案擴大 基輔周邊發現千屍

16日在烏國哈爾科夫一處田野上一架遭擊落的俄軍直升機殘骸。（法新社）

2022/04/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府十五日表示，自俄羅斯軍隊撤離基輔周邊後，已在當地發現九百多具平民遺體，大多數是遭槍殺，很可能是遭處決；俄軍十六日恢復對此區域和烏國西部的零星攻擊，凸顯儘管俄方將作戰重點轉移到烏東，烏國其他地區仍受戰火威脅。

烏國警方十五日公佈迄今所發現的平民遺體數量，比兩週前俄軍撤離時多一倍。基輔區警察總長涅比托夫說，基輔周邊城鎮發現的遺體，九十五％都是死於槍殺，而且很可能「根本就是遭處決」，「因此，我們了解，在（俄軍）佔領期間，人們根本就是在街頭被處決」。遇害人數最多的是在布查鎮，有超過三百五十人死亡。

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美憂戰爭拖到年底 烏東恐陷僵局

美國國務卿布林肯十五日向歐洲盟邦表示，美國認為這場戰爭可能持續到年底。一名國務院高層官員說，布林肯「已經與盟邦討論過我們對於這場衝突可能久拖的擔心」。一些美國國會議員和他們的助理，正默默將這場戰爭與持續三年的韓戰相提並論。另外兩名歐洲官員說，他們相信，烏國東部的戰事可能打四到六個月，之後陷入僵局。

沉艦升級戰事 俄媒：第3次世界大戰

俄羅斯官媒全俄國家電視廣播公司（VGTRK）旗下「俄羅斯-1」頻道十五日在談話節目中，談到「莫斯科號」沉沒事件，主持人斯卡比耶娃直指，「情勢已經升高到進入第三次世界大戰」，「我們肯定正在對抗大西洋公約組織（NATO）」；來賓呼應說，該艦沉沒「絕對是開戰理由，百分之百」，必須有所回應。節目中甚至暗示普廷應該動用核武攻擊基輔，說俄羅斯可以「用一次轟炸了結」。

基輔市東南部達爾尼茨基十六日清晨遭空襲，一人死亡、數人受傷，當地有一座兵工廠，而俄國軍方發言人表示，俄軍空襲烏國多處軍事地點，包括基輔一座裝甲車工廠。前一天基輔另一處飛彈工廠也遭俄軍轟炸。被認為已是安全區的西部利維夫，州長也說遭俄國戰機空襲。東北部哈爾科夫一處住宅區遭砲擊，七人死亡，包括一名七個月大嬰兒。

俄禁英13高官入境 強森不理 大誇烏國

俄國政府十六日宣佈，禁止英國首相強森以及外交、國防大臣等共十三名高層官員入境，俄國外交部聲明，「這是回應倫敦肆無忌憚的資訊和政治行動所採取的一步」，並指控倫敦對俄「空前的敵意行動」，包括制裁俄國官員、對烏克蘭輸送致命武器，「刻意加劇與烏克蘭有關的局勢」。對此，強森回應，因為烏國總統澤倫斯基的堅毅領導以及人民不屈不撓的英勇，「烏克蘭將達成二十一世紀一場最偉大的戰功」。

一名在烏俄戰爭中喪生的烏國武裝部隊志願軍領土防衛隊成員，親屬15日在基輔郊區伊爾平為他舉行葬禮。（美聯社）

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