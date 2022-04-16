俄公布烏東受傷戰俘 英婦認出從軍兒

數年前便加入烏克蘭武裝部隊的英國男子艾斯林日前被俄軍俘虜，俄國電視台播出的影片顯示他雙手被上銬，額頭看似有傷。（圖取自網路）

2022/04/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國媒體十五日報導，一名多年前便加入烏克蘭武裝部隊的英國男子，據信日前已遭俄軍俘虜，該英男的家人呼籲俄方予以「人道」對待以及放人。據信俄方藉由公布該影片來佐證其稍早宣稱有數百名烏軍投降的說法。

根據俄羅斯電視台十四日晚間播出的影像，一名年輕男子雙手上銬，前額受傷，一隻眼睛略顯浮腫，看似被毆打過；俄方稱此人名叫艾登．艾斯林（Aiden Aslin），並指控他對孩童開槍，將在被俄國承認的烏東頓內茨克共和國受審。影片顯示，艾斯林被命令以俄語回答是否殺人，艾斯林稱自己俄文不流利，一個女聲改以英文重複問題，一臉茫然的艾斯林回說不知道，「我沒出戰」；俄方偵訊人員再問他是否看過有人被殺，艾斯林說沒有。

請繼續往下閱讀...

要求俄人道對待 趕快放人

艾斯林之母安．伍德（Ang Wood）告訴英國每日電訊報，她從影片中男子手臂上的獨特刺青，認出那就是她的兒子；她證實艾斯林是烏克蘭武裝部隊的成員，如今淪為戰俘，「必須受到人道對待」，並要求俄羅斯總統普廷遵守日內瓦公約的規定。根據日內瓦公約，已失去戰鬥力的戰俘不應遭到報復或殺害，並應給予基本的人道待遇。安．伍德直言對此感到難過，「我兒子嚇壞了，我們也是」。

根據了解，現年二十八歲的艾斯林曾前往敘利亞與庫德族一同對抗伊斯蘭教遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」（IS），二○一八年起加入烏克蘭部隊，與烏克蘭海軍陸戰隊第三十六旅並肩作戰；而該旅正是俄羅斯宣稱在遭圍困多日的馬立波有一○二六人投降的烏軍部隊，當時烏國否認有官兵投降。據稱艾斯林稍早曾警告，自己若是被烏軍俘虜，肯定會被拿來當成宣傳工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法