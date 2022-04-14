傳中擬武裝使館 索羅門拒絕

中國駐索大使館深怕成為索人未來抗議目標，申請武裝人員進駐被拒絕。（美聯社）

2022/04/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）十二日報導指出，索羅門群島外流文件顯示，當地去年十一月發生騷亂後，中國駐索大使館深怕成為索人未來抗議目標，隔月三日曾對索國政府發出外交照會，告知中方將派出十名「配有必要輕武器和裝備」的便衣人員組成安全小組進駐索國首都荷尼阿拉以保護中方外交人員與使館建築，但遭索國拒絕。

索羅門群島去年十一月廿四至廿七日發生連串示威與騷亂，部分原因為抗議目前執政的蘇嘉瓦瑞政府與中華民國斷交、和中國建交。上述照會文件清楚寫道，十人安全小組將持有外交護照並具有「大使館館員」的「官方身分」，以「加強中方使館安全」，「負責內部安全和使館外必要護送任務」，並附建議進口物品清單，含狙擊步槍一支、機槍兩把、手槍和步槍各十支、子彈數千發。照會稱鑑於索國「當前安全局勢」及中方使館面臨的「緊迫安全問題」，若索國「方便批准」，中國將「高度肯定」。

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同時外流的索國外交部內部備忘錄則顯示，索國當局最初對中方上述要求持開放態度，因那場騷亂嚴重衝擊華裔社區，索國外交部高層貝克自認「在這段期間，敝部未能保證使館及其職員的安全。做為東道國，我們有義務保護含中國大使館在內的所有大使館」，故「這在方面，我方對該請求沒有異議。」

但據ABC所知，蘇嘉瓦瑞內閣後來否決此事，可能因索國通常不許外國使館自行部署武裝人員。得知內閣心意後，貝克雖稱中國的要求「令人遺憾地——開了先例」，卻贊成中方繼續努力，因中國是個「特例」。對於中方照會完全沒提到的安全小組部署時間表，他還加碼表示可持續個「一年半載」。

ABC指出，外流文件由「公職人員透明度」組織發布，該組織聲稱成員為反對中索安全協議及政府腐敗的索國官員，預告「政府支持者」也有「類似的故事要說」，在在說明當前中索關係已引發眾怒並正破壞索國政治穩定。

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