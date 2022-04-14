俄網攻輸電網 又被烏化解

俄羅斯軍方十二日安排媒體走訪烏克蘭南部戰略港市馬立波，俄軍部隊在日前被炸毀的馬立波劇院戒備。（歐新社）

2022/04/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭官員十二日表示，俄羅斯曾在八日下班時間起針對烏國輸電網路進行網路攻擊，為俄國侵烏以來所發動過最精密的網路攻擊，所幸攻擊沒有得逞，否則烏國兩百萬人口恐遭斷電。美國《紐約時報》指出，此事已印證各界質疑俄國恐擴大利用數位武器進階對付烏國的擔憂。

波及金融、媒體與能源業

俄國擅長網路攻擊與傳統戰並用。二月廿四日遭俄羅斯進犯之前的幾天開始，烏國國防部、軍隊和兩家銀行陸續遭遇網路攻擊。烏國網路安全局副局長佐拉（Victor Zhora）指出，俄國開戰後，烏國受害企業更擴及金融、媒體與能源業，攻擊次數為去年三倍之多。

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至於八日最新攻擊，專家指其複雜程度為俄國七週前對烏開戰以來未見，動用複雜的一連串惡意軟體，部分還是為控制烏國公用系統而量身打造，意味俄國花了好幾週籌劃這場攻擊，可能二月即已入侵，意圖癱瘓輸電網路恢復所需之電腦系統並造成損失最大化；部署俗稱「雨刷」的惡意軟體來刪除電腦系統上的數據，更是開戰以來沒斷過的問題，負責食品安全、金融和執法的政府機構等關鍵設施皆遭殃。

烏國輸電網路二○一五及一六年也曾癱瘓，當時大規模停電。烏國安全與情報部門指出，八日攻擊使用的惡意軟體和一六年類似，可接管主要用來關燈但罕用的工業控制系統，此外駭客也部署「雨刷」惡意軟體，更是擺明讓攻擊後復電困難。這兩次攻擊，黑手都指向俄國國防部對外情報機構「俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局」，即「格魯烏」（GRU）。

為避免遭到持續攻擊，烏國沒有公布遭襲擊的變電所與其所在區域。美國麥迪安（Mandiant ）網路安全公司專家赫爾奎斯特（John Hultquist）指此「進一步證明了俄國能力」，網路戰「可能是他們對烏國施壓的另一種方法。」電腦安全軟體公司「ESET」專家布坦（Jean-Ian Boutin）強調，「試圖切斷電源絕對是件重要的事」，俄國擁有這類工具「令人對未來非常憂心」。

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