澤倫斯基放大絕 以通俄政客換俘

烏克蘭總統澤倫斯基向俄羅斯提議，以烏國親俄富豪梅維楚克交換被俄國俘虜的烏克蘭人。圖為烏國提供的梅維楚克被捕照。（法新社）

2022/04/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十三日向俄羅斯提議，以日前被逮回籠、與俄國總統普廷有私交的烏克蘭親俄富豪兼反對派領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk，見圖，歐新社），交換被俄國俘虜的烏克蘭人；克里姆林宮稍後撇清普、梅二人私交甚篤說法，拒絕烏方提議。

烏國當局十二日宣布，已逮捕六十七歲的梅維楚克。憑藉俄羅斯石油利益致富的梅維楚克，因與普廷關係密切而備受爭議，他最小的女兒達雅（Darya）甚至認普廷為教父，並領導親俄政黨「反對平台—為了生活」（Opposition Platform-For Life）；梅維楚克在去年五月被控叛國，理由是剝削克里米亞的天然資源以及將軍事機密賣給俄國；梅維楚克否認犯行，但仍遭居家軟禁，並在二月下旬俄軍入侵烏國後脫逃，但在烏國安全部特別任務中被逮捕回籠。

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澤倫斯基在通訊軟體Telegram上大讚烏國安全部「幹得好」，還向俄羅斯提議用梅維楚克來交換被俄羅斯俘虜的烏國男女；此外，他也以梅維楚克為例警告其他作惡者，連梅維楚克這樣的前寡頭都逃不了，何況是其他來自俄羅斯腹地、簡單得多了的罪犯，「我們會抓到所有人。」澤倫斯基還在Instagram貼出梅維楚克身穿烏國陸軍制服與雙手被上銬的照片。

俄否認普廷和他有私交

克里姆林宮發言人佩斯科夫十三日在被問到澤倫斯基的換囚提議時表示，梅維楚克是烏克蘭公民與外國政治人物，與俄羅斯領導階層並無任何秘密溝通管道，形同撇清普廷與梅維楚克私交甚篤。佩斯科夫接著警告「那些自稱烏克蘭當局的怪胎」，「小心自己淪為換俘的對象」。

代罪羔羊？ 俄傳大清洗 150官被逮

在此同時，俄羅斯日前疑似要為烏戰攻勢停滯不前尋找替罪羔羊而對情報圈進行大清洗，據稱有一百五十名俄羅斯聯邦安全局（FSB）的幹員被捕，包括該局的外國情報負責人貝塞達，此外據傳連普廷的重要幕僚、「普廷主義」發明人蘇科夫也被軟禁在家。倘若蘇科夫確實被軟禁，意味普廷已將清算矛頭指向其核心圈子，以及恐深化其近身心腹間的分裂。

烏克蘭總統澤倫斯基向俄羅斯提議，以烏國親俄富豪梅維楚克交換被俄國俘虜的烏克蘭人。圖為烏國提供的梅維楚克被捕照。（歐新社）

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