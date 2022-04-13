拜登促莫迪 對俄「印」起來

美國總統拜登（右）十一日與印度總理莫迪（左）視訊會談。（路透）

2022/04/13 05:30

視訊會明確傳達︰增購俄石油 不符印度利益

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國總統拜登十一日與印度總理莫迪舉行視訊會談，表達對於印度向俄羅斯採購能源的關切，但莫迪仍未鬆口譴責俄國侵略烏克蘭。美印兩國外交、國防部長也舉行「二加二」會談，同意加強軍事、情報合作，推動擴大在印度—太平洋地區的影響力，反制中國擴張。

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印度並未追隨歐美制裁俄國，反而趁機大買至少一千三百萬桶俄國原油。白宮發言人莎琪說，拜登「非常明確地傳達增加（購買俄國石油）不符合他們（印度）的利益」。莎琪並未說明印度是否在這方面做出任何承諾，僅表示華府將協助印度增加能源來源。

拜登下月赴日 參與四方對話峰會

白宮公布的會談紀要顯示，拜登和莫迪強調尊重印太和其他地區所有國家的領土主權完整，也討論了「烏俄戰爭的影響，尤其著重全球糧食供應」。兩人都對烏克蘭受戰火摧殘、尤其是布查大屠殺表示憂心；莫迪說，「我們立即予以譴責，並要求獨立調查」，但他並未指名譴責對象，以及由哪個單位來進行調查。

隨後，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，與印度外交部長蘇杰生、國防部長辛赫舉行「二加二」會談。會後發表的聯合聲明再度確認美印致力維護印太「自由開放」，強調所有國家主權領土完整都須受到尊重，每一個國家都不應受軍事、經濟和政治恫嚇；重申將加強兩軍合作，尤其是太空、人工智慧和網路等新興領域，並將探索進一步參與對方防衛供應鏈，並同意設置聯絡官，加強即時情報分享。

奧斯汀在會後記者會上說，中國對華府和新德里支持的國際體系構成威脅，他樂見美印找出拓展軍事合作、在印太更密切協調的機會，尤其是在俄羅斯侵略烏克蘭之後。

另一方面，美日印澳「四方安全對話」（Quad）面對面領袖峰會，預定五月下旬在日本舉行；拜登十一日向莫迪表示，「期待五月廿四日前後在日本見面」。若成行，將是拜登擔任總統以來首次亞洲訪問行程。

AUKUS 詢問日本加入意願

日本產經新聞報導，美國、英國和澳洲所組成的印太安保合作夥伴架構「AUKUS」，看好日本在高超音速武器、電戰能力與網路、人工智慧（AI）等尖端技術領域的能力，正詢問日本加入的意願。據報導，日本政府對於加入AUKUS雖態度積極，但日本和美英澳三國均有雙邊安保合作協議，政府內部正慎重評估加入的效果。

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