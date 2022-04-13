烏財長︰存亡關頭 急需數百億美元

烏克蘭首都基輔附近的安德里伊夫卡村在俄羅斯入侵初期即淪陷，近來終於為烏軍收復，現場遺留大批未爆彈；基輔近郊還有大量遭焚毀的武裝車輛。（美聯社）

2022/04/13 05:30

遭入侵以來經損17.5兆

〔編譯魏國金／綜合報導〕基輔經濟學院統計指出，俄國入侵烏克蘭已造成烏國六千億美元（十七．五兆台幣）經濟損失。烏國財政部長馬欽柯（Sergii Marchenko）呼籲國際立即提供數百億美元財政援助，他說，「我們在極大壓力中，財政狀況非常糟糕，現在這是攸關我國存亡的問題」。

GDP只比戰前一半略高

金融時報報導，烏國三月的政府支出已超過所得逾二十七億美元，預料四、五月該落差將擴大到每月五十億至七十億美元。烏克蘭二○二一年國內生產總值（GDP）為一六四○億美元，但目前所得僅略高於戰前水準的一半。馬欽柯說，「如果你們希望我們繼續打這場戰爭、贏得戰爭，那麼請幫助我們」。

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組國際法律團隊 向俄索賠

他指出，自二月底俄國全面入侵烏國以來，軍民基礎建設的損失達二七○○億美元，近七千棟住宅建物被摧毀或受損。約三十％烏克蘭企業完全停止營運，約四十五％降低產能。電力消耗降低三十五％、對外貿易崩潰，二月與三月間的出口砍半、進口暴跌逾三分之二。

馬欽柯要求俄國支付戰爭期間「公私財產破壞」的賠償，他說，基輔已組織一個國際法律團隊，向莫斯科索賠。然而當務之急是短期融資，隨著烏克蘭試圖控制其預算赤字，烏國政府已刪減逾六十億美元的支出，但馬欽柯表示，這不足夠，「我們可以刪減一些支出，但仍無法彌補缺口」。在俄國入侵前，烏克蘭預測其二○二二年的預算赤字約佔GDP三．五％，他說，該規模將增加許多倍，端視戰爭持續時間。

國際貨幣基金（IMF）八日開設新帳戶，向烏克蘭提供捐款與貸款，協助其「滿足國際收支平衡與預算需求，幫助穩定其經濟」。IMF上月估計烏克蘭今年經濟恐因戰火萎縮十％，並警告若衝突拖長，其經濟前景恐急遽惡化。

馬欽柯表示，烏國政府已收到約三十億歐元資金，目前正尋求約四十億歐元的外國融資，以應對預算短缺問題。他說，政府仍將持續履行其支付公部門薪資、養老金以及債務的核心義務，烏國上月支付二．九二億美元的歐元債券，將繼續償付債務，以避免違約或債務重整。

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