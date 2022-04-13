烏國民兵︰俄化武攻擊馬立波

烏克蘭總統澤倫斯基11日發表談話，指俄羅斯軍隊可能使用化學武器。（路透）

2022/04/13 05:30

美、英、烏政府調查中 澤倫斯基籲西方支援重型武器

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯十一日晚間徹夜砲轟烏克蘭東部的烏軍防禦陣地和住宅區，並有大量俄軍裝甲車隊從俄國邊境羅斯托夫（Rostov）往西北方的烏東頓巴斯地區前進，烏國官員認為，俄軍對頓巴斯的攻擊「已經開始」。俄羅斯總統普廷十二日發表談話，表示和談已經走入死路，在烏克蘭的軍事行動「目標明確且高尚」，一定會達成。在此同時，烏克蘭極右派民兵組織「亞速營」指控俄軍使用化學武器攻擊馬立波，但是美、英和烏國政府都表示正在調查，尚未證實。

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俄徹夜轟炸烏東 普廷稱和談走入死路

普廷在十二日視察俄國遠東地區的東方太空發射場，談到在烏克蘭的軍事行動，他說這場行動「目標絕對明確且高尚」，是「協助和拯救民眾」，並確保俄羅斯自身安全，「很清楚的，我們沒有選擇，這是正確的方向」，而且一定會達成目標。

對於和談，普廷指控烏克蘭背離上週達成的伊斯坦堡協議，「一再出爾反爾為達成最終協議製造困難」，「和談已經走入死路」。他說，西方要孤立莫斯科的企圖會失敗，俄國也將不會再依賴西方。奧地利總理內哈默十一日與普廷會面後，表示普廷「大幅度陷入戰爭邏輯」，這讓他對外交解決烏克蘭戰爭感到「相當悲觀」。

大量俄軍裝甲車隊 朝頓巴斯前進

烏國內政部顧問德尼森科十一日在全國電視談話中說，俄羅斯「已經展開」對頓巴斯的攻擊，「這場（在東部的）大規模進攻行動已經開始」。目前俄國正將軍隊和軍備往烏國東部集結，大量俄軍裝甲車隊在羅斯托夫往西北方前進，即烏國的頓巴斯方向，十一日晚間，俄軍也徹夜對烏東的烏軍陣地和住宅區發動多輪火箭攻擊。英國國防部認為，未來二到三週烏東戰事將會加劇，俄軍會持續進兵烏東，並試圖奪取上週猛烈空襲的東部克拉莫托斯克，在烏國南部赫爾松、尼古拉耶夫附近城鎮的戰鬥也仍在持續。

烏國武裝部隊總參謀部說，烏軍在頓內茨克、盧甘斯克擊退了六次敵軍攻擊。另外，鄰近烏國哈爾科夫邊界的俄國貝爾哥羅德州舍別基諾（Shebekino）一條鐵路遭破壞，該條鐵路是俄軍對烏東部隊補給的重要路線。

遭俄軍圍攻數十天的馬立波已超過十萬人死於戰火。防守該市的烏國「亞速營」領導人畢列茨基十一日指控，俄羅斯用無人機在馬立波空投有毒物質，導致三人出現呼吸道、神經系統的明顯化學中毒跡象。烏東親俄勢力先前曾揚言動用化學部隊，奪下該部隊佔據的亞速鋼鐵廠。

烏克蘭、美國、英國和澳洲都表示正在查證，英國稱會對俄國使用化武有所回應，「所有選項都不排除」。

烏國總統澤倫斯基十一日表示，俄羅斯「有可能」使用化武，呼籲西方支援烏克蘭重型武器，才能守住馬立波；他十二日對立陶宛國會的視訊演說，也促歐盟制裁「所有」俄國銀行、每個歐盟國家訂出期限拒絕或限制俄國能源。

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