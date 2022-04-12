大選首輪贏5% 馬克宏拚2輪投票

法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏（上）和極右派老將瑪琳．勒班（下）出線，兩人將在24日的第二輪投票中一決勝負。（美聯社檔案照）

2022/04/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統大選首輪投票一如多數預期，由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派「國民聯盟」（National Rally）的瑪琳．勒班（Marine Le Pen）出線，兩人將於廿四日第二輪投票再次對決，重演二○一七年大選時，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼，烏克蘭戰爭也是可能影響最終結果的重大議題之一。

親歐對疑歐 再次對決勒班

法國內政部公布，四十四歲的馬克宏在首輪得票率為廿七．八五％，勒班為廿三．一五％，第三勢力激進左派「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則獲得廿一．九五％選票，成為決定第二輪投票勝負的關鍵。

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儘管民調看好馬克宏能在第二輪投票後順利連任，但他絲毫不敢大意，強調「一切都還在未定之天」。馬克宏在競選總部前告訴支持者：「別高興得太早，我們接下來兩週的激戰，將對法國和歐洲具有決定性意義。」敦促支持者全力為他拉票。

右派共和人黨（LR）候選人波克瑞斯（Valerie Pecresse）、社會黨（PS）巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）、生態黨的賈多（Yannick Jadot）及共產黨（PCF）的魯塞紛紛呼籲選民在第二輪投票中投給馬克宏，以阻止極右派掌權。梅蘭雄則未呼籲支持者在第二輪投給哪位候選人，表明「不應有任何一張票投給勒班女士」。

五十三歲的勒班在二○一七年總統決選中，以卅四％的得票率敗給馬克宏的六十六％，但她在敗選之後積極改變個人形象，連衣著色調都更加柔和，政見也積極投選民所好，包括減稅、提高社會福利等，且絕口不提廢除歐元、脫離歐盟等承諾，更嘗試化解種族主義者的標籤。種種作為明顯奏效，聲勢一路高漲。她在謝票演說中歡迎「所有沒有投給馬克宏者加入」。

烏俄戰爭能源議題 影響選民

烏克蘭戰爭也是影響選民決策的焦點，尤其是能源議題。退休人士皮耶（Pierre）認為，俄國入侵烏克蘭導致歐洲被迫重新定義自我，「我們必須以歐盟整體的身分共同回應。」儘管馬克宏聲稱為了因應烏克蘭危機，太晚投入選戰，但他多次與俄羅斯總統普廷對話，卻無法阻止俄軍在烏克蘭的暴行，已經引發外界強烈質疑。烏國網友還創造出新詞彙macronete，翻譯為「馬克宏」（macroner），諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為，呼籲強權「別再馬克宏」。

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