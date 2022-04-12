俄軍大屠殺不夠 自拍性侵嬰兒

在基輔郊區的布佐瓦一座加油站附近，10日發現數十具屍體，一名婦女認出兒子後情緒崩潰。（法新社）

2022/04/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭造成大量民眾死傷或流離失所，俄軍種種暴行更是罄竹難書。烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）十日表示，包括布查鎮在內，基輔周邊地區目前累計發現一二二二具屍體。美國國家安全顧問蘇利文指出，俄羅斯新任命負責烏克蘭行動的將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov），對平民料將更殘暴。此外，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）估計，自俄國入侵烏克蘭以來，已有超過四五○萬名烏克蘭人逃離家園。

普廷為21世紀首要戰犯

維涅迪克托瓦表示，當局正調查俄軍涉嫌犯下戰爭罪行的案件，已鎖定逾五百名嫌犯，包括俄國軍方和政府高層官員。她直指俄羅斯總統普廷為「廿一世紀的首要戰犯」。

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俄軍還傳出各種性侵獸行，甚至連一歲的嬰兒也不放過。英國「太陽報」報導，廿五歲的俄軍士兵比奇科夫（Aleksei Bychkov）竟性侵小嬰兒，還自拍影片分享給其他軍中同袍觀看，變態行徑引發眾怒，目前已被俄國當局逮捕。此外，距離基輔約六十公里的千人小鎮安德里伊夫卡（Andriivka），在被俄軍佔領一個多月後終於收復，但當地至少有四十人慘遭殺害。

針對俄軍在烏克蘭屠殺平民的暴行，白宮國安顧問蘇利文表示，德沃爾尼科夫在敘利亞期間已有對平民施暴的紀錄，因此美國研判他在接下來的行動中，將繼續策劃針對烏國平民的犯罪，可能更為殘暴。據稱德沃爾尼科夫曾在敘利亞使用化學武器，造成數以千計平民喪生，被稱為「敘利亞屠夫」。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基十一日受邀在南韓國會圖書館大講堂發表視訊演說，以南韓在一九五○年代經歷過韓戰的痛苦為例指出，「雖然許多平民喪生，但韓國最終戰勝，當時國際社會也給予許多協助」，呼籲韓方提供足以抵抗俄軍的武器，並敦促國際企業退出俄羅斯。然而，南韓卻以「暫不提供殺傷性武器」為由婉拒烏方請求。

澤倫斯基：準備為國捐軀

澤倫斯基日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，他不想成為英雄，也想再活幾年，但他已準備好為國家獻出生命，呼籲歐美國家提供戰車、軍機與一切可以封鎖空域的武器。他也再次警告，如果俄國進一步入侵烏克蘭領土，勢必會向歐洲挺進，俄國只會變得更強大，更難以預測。

俄軍在撤離基輔郊區的布查鎮時濫殺平民，屍體被棄置在一處亂葬坑裡。（美聯社）

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