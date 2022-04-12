普廷巨大戰略錯誤 加速北約東擴

北約第30個成員國北馬其頓（North Macedonia，原名馬其頓）的陸軍官兵與裝甲車，11日在該國克里沃拉克（Krivolak）的訓練基地，參加北約的戰備評估演習。（路透）

2022/04/12 05:30

芬蘭瑞典 最快今年夏天加入北約

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭造成全歐震動，英國「泰晤士報」和「每日郵報」十一日報導，北歐的芬蘭及瑞典最快可能在二○二二年夏季加入北大西洋公約組織（NATO）。若北約就此東擴，並增至三十二個成員國，將印證美國官員對俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的決定，犯下「巨大戰略錯誤」的批評。

莫斯科嗆芬 將招致滅國

北約上週召開外交部長會議，討論多項議程，包括芬、瑞入會議題，兩國代表亦與會。芬、瑞係北極圈內距離俄國最近的國家。比鄰俄國的芬蘭，六月可望先提出申請，隨後則是瑞典。莫斯科此前威脅芬、瑞，倘加入北約，將招致「滅國」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）此前嗆聲，俄方將必須採取措施，「重新平衡（芬、瑞加入北約後的）情勢」。

請繼續往下閱讀...

芬、俄兩國間的國界線漫長，芬蘭一九三九年十一月至四○年三月間遭蘇聯紅軍進犯，惟歷經東、西方冷戰時期，芬蘭仍保持中立而未加入北約。芬蘭做為緩衝國，除給予其外交政策更多彈性，亦舒緩莫斯科對西方國家朝其家門口東擴的憂懼。不過，在俄國侵烏後，芬蘭媒體所做的幾項民調均顯示，輿論風向已快速大轉彎，贊成加入的民眾佔多數。

芬蘭不想再次孤軍奮戰

美國有線電視新聞網（CNN）引述前芬蘭總理史塔布（Alexander Stubb）的報導，在俄國侵烏的二月廿四日當天，芬、瑞申請加入北約就「大致已成定局」。史塔布說，芬蘭最快可能在五月決定加盟，瑞典在其後或同時。他強調，芬蘭人民覺得，若普廷能屠殺他（她）們在烏克蘭的兄弟姊妹等親戚，就無法阻止普廷在芬蘭如法炮製。芬蘭不想前述一九三九至四○年孤軍奮戰的重蹈覆轍。

開戰六週 芬蘭民調遽變

CNN另引述一名芬蘭官員說，芬蘭不是因亟需北約提供的集體防禦才尋求入會，係俄國侵烏的舉動迫使赫爾辛基「反思基本面」。一名美國國務院官員也說，看芬、瑞的最新民意和過去六週的急遽變化，「這就是另一個（莫斯科）為何已戰略失敗的實例」。

泰晤士報與CNN報導，斯德哥爾摩正通盤檢討其安全態勢，預定四月（或五月）底完成，並宣布瑞方立場，赫爾辛基的時間表亦類似。芬蘭總理馬林八日說，希望能在今年仲夏前完成討論。芬蘭駐美國大使赫塔拉說，芬、瑞雙方緊密協調，但將獨立做出決斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法