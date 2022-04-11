俄轉主攻東部 烏：準備好「大戰一場」

美國衛星影像公司「馬薩爾科技」拍攝的照片顯示，長約13公里的俄軍車隊8日從烏俄邊境南下，可能準備進攻第二大城哈爾科夫。（法新社）

2022/04/11 05:30

必須贏得勝利 才具備談判優勢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯大軍從烏克蘭北部敗退後，準備將作戰重心轉往烏東頓巴斯。烏國政府九日表示，烏方已準備好在未來兩到三週「大戰一場」（big battles），且必須贏得勝利，才具備談判優勢。分析指出，烏軍勢必在烏東遭遇更多挑戰，因為當地地貌不利於游擊戰，反而方便俄軍使用重型武器進攻，也更容易進行補給，下個月的局勢演變對烏國極為關鍵。

烏國總統澤倫斯基坦言，烏東一役將非常艱難，但烏國有自信能贏，並已在積極備戰，且仍不放棄透過外交手段解決危機。他也警告，整個歐洲都是俄國侵略目標，呼籲西方各國在戰況加劇前提供更多軍援，並擴大制裁俄國。

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俄軍車隊現蹤 13公里長

東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州長列茲尼琴科十日指出，該州在過去二十四小時內持續遭到攻擊，「幾乎每小時都響起警報」，工、農業設施都傳出遇襲。美國衛星影像公司「馬薩爾科技」拍攝的照片顯示，一列約十三公里長的俄軍車隊，包括裝甲車、載有牽引砲和支援設備的卡車等，八日從烏國東北第二大城哈爾科夫以東的布爾盧克鎮行經，可能準備再次進攻哈爾科夫。

烏東民眾憂心大戰來臨，近日紛紛逃難。克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站八日才遭火箭襲擊，造成五十二死逾百傷慘劇，但當地九日已迅速恢復撤離行動，一輛輛迷你巴士準備載運居民避難。利西昌斯克市（Lysychansk）市長賽卡也坦言，俄軍已經發動砲彈攻擊，催促居民趕快疏散。

兩軍交戰「都能看到彼此」

「華盛頓郵報」分析，烏東較無遮蔽物的地理環境不利烏軍行動，難以採取在遍布森林的北部或西部地區管用的游擊戰術，包括士兵跟在俄軍隊伍後，再伺機發射「標槍」飛彈攻擊等策略，反而是俄軍更容易擺出坦克、裝甲車等大陣仗。專家指出，烏東將是「兩軍都能看到彼此」的作戰方式，更容易鎖定目標加以攻擊。不過，俄軍的發揮還得視其能否修正先前的失敗，包括後勤補給、人員調度等。從俄軍已任命新的前線作戰指揮官來看，他們確實正試圖解決問題。

英國國防部十日戰情報告則指出，俄軍兵力折損嚴重，已在尋求召回二○一二年後退役的官兵。英國「衛報」另分析，俄軍在頓巴斯的目標是殲滅四萬名烏國「聯軍行動」部隊（Joint Forces Operation，JFO），阻止他們影響馬立波、哈爾科夫等地戰事。屆時，俄軍可能發動更大的空中火力，配合砲彈攻擊，加上戰事主要集中在鄉村、而非城市，都對烏軍造成極大壓力。

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