討好人權俄霸 中印兩邊押寶 美國得利

聯合國大會七日表決通過將俄國自人權理事會停權，圖為表決票數九十三票贊成、二十四票反對與五十八票棄權。（歐新社）

2022/04/09 05:30

不滿停權 俄退出人權理事會

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭屠殺平民事跡曝光後，聯合國大會七日表決通過暫停其在人權理事會職權，俄方憤而宣布退出。分析指出，在聯大此次及上月兩次譴責俄國的決議中，中國、印度均投下棄權或反對票，卻又因害怕受到牽連，不敢做出違反國際制裁的舉動，顯然不想在烏俄衝突上選邊站，這種情況反而使美國更能在國際外交場合發揮影響力。

在聯大本次決議中，中國、北韓、古巴等廿四國投下反對票，印度、巴西、新加坡等五十八國投下棄權票，多達九十三票同意暫停俄國在人權理事會的職權。華盛頓郵報分析，表決結果彰顯全球對烏俄衝突的立場涇渭分明。

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俄國駐聯國副大使庫茲敏形容此舉「不合法且出於政治動機」，直接宣布退出人權理事會，卻遭烏克蘭駐聯國大使基斯利茨亞譏諷「沒人在被開除後才遞辭呈」。美國總統拜登則讚揚表決結果，強調發生在烏國的人權災難有不可否認的證據，美方將繼續對俄國究責，增加其經濟壓力，在國際間被孤立。

聯大譴責俄案 印度八度棄權

中國此次投下反對票，但在聯大三月兩度表決譴責俄國侵略烏克蘭時，則皆投下棄權票。對此，美國駐聯國大使湯瑪斯—葛林斐德向路透表示，「中國投下棄權票，就是（美國的）勝利。」她還認為，中方一直公開支持俄國，「但我確實感受到（中國的）不舒服。」路透分析，美國揚言對援俄國家祭出「二級制裁」，顯然對中國形成了壓力。

此外，自俄國侵烏以來，印度已在聯國大小決議案中，八度對譴責俄國議案投下棄權票，始終強調只站在「和平的一邊」，同時又持續想方設法規避制裁、購買俄國石油，引發西方國家質疑印度的「中立」。上週，白宮副國安顧問辛赫已警告印度，此舉會有「後果」。雖然印度與美國在制裁俄國上立場不一，但兩國首長仍預計十一、十二日在華府舉行年度的「二加二」外交和國防部長對話，討論全球局勢及外交、國防和安全等領域議題。

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