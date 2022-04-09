德截獲通訊 證實俄軍屠殺百姓

發生俄羅斯部隊屠殺平民的烏克蘭布查市，市府工作人員7日處理一戶民宅內的男子遺體。（美聯社）

2022/04/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國媒體七日披露，德國情報單位截獲俄羅斯士兵的無線電通話內容，吻合烏克蘭小鎮布查在俄軍撤離後被發現有大量百姓遭屠戮，打臉莫斯科當局否認俄軍曾在此犯下暴行。美國媒體則引述倖存布查鎮民的話說，俄軍甫進城時還算有禮，但稍後態度丕變，開始濫殺平民。

「明鏡週刊」（Der Spiegel）七日報導，德國聯邦情報局（BND）掌握新的衛星照片與攔截到布查所在的基輔以北地區俄軍無線電通話，顯示布查百姓遭屠殺並非俄國官方所言的造假與反串，其中一段無線電通訊顯示，一名俄國士兵顯然告訴另一名士兵，他們剛槍殺了一名單車騎士─此言吻合廣為流傳的布查平民陳屍腳踏車旁的照片；另一段被攔截的無線電通訊則聽到一名男子說，先審問士兵，然後開槍殺了他們。

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瓦格那集團帶頭屠戮

報導中說，BND已於六日就其發現向國會報告；知情消息人士透露，BND掌握的這些情報似乎顯示，俄軍在布查鎮屠殺百姓既非隨機為之，也不是士兵的個人行為，看似是俄軍的日常標準活動，甚至可能是較大戰略的一環，目的是在百姓間散播恐懼以弱化其反抗意志。此外，BND所掌握的情報也證明，帶頭屠戮烏國百姓者，是曾在敘利亞犯下類似暴行的俄國僱傭兵「瓦格那集團」（Wagner Group）成員。

此外，美國華爾街日報七日報導，許多倖存布查鎮民指證歷歷，描述曾親眼目睹俄軍恣意殺人，就連騎單車的婦女與出門買馬鈴薯的男子也不放過，「一個騎腳踏車的老大媽能惹到誰？」

布查鎮民說，俄軍剛佔領布查時其實還算客氣，民眾出門找發電機用油還獲得俄軍幫助，然此情況在約一週後改變，愈來愈多俄軍車輛進入布查，俄軍以擔心有人向烏克蘭軍方通報俄軍位置為由禁止民眾上街、違者格殺勿論，以及在鎮上高樓安排狙擊手；與布查河平行的亞布倫斯卡街（Yablunska）成為殺戮戰場，鎮上的男人開始失蹤，幾天後陳屍街頭，雙手被反綁在後。

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