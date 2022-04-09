克宮坦承 俄軍侵烏損失重大

彈著點附近車輛付之一炬。（法新社）

2022/04/09 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第四十五天，克里姆林宮發言人佩斯科夫七日接受英國「天空新聞」（Sky News）訪問時終於坦承，俄軍為此受重大損失，對俄國而言，是一場巨大悲劇。美國國防部長奧斯汀同日則在美國聯邦參議院軍事委員會一場聽證會中指出，他認為俄國總統普廷已放棄奪佔烏國首都基輔市，目前聚焦烏南和烏東，普廷以為可以很迅速地佔領烏國與基輔，但「他錯了！」

美參謀首長：烏東南還有硬仗

美國參謀首長聯席會議主席密利在前述聽證會中說，對烏國來說，「贏得」這場戰爭將是很艱難、漫長的努力，烏國在該戰爭的「第一個部分很可能已打得很成功」，但在烏國東南部、頓巴斯地區附近還有一場重要戰役要打。奧斯汀則表示，美國的安全援助正以「比大多數人想像得還快」的速度進入烏國，並首次公開承認美國正提供烏軍情資，俾遂行其在頓巴斯地區的軍事行動，但烏軍在該地區的作戰會很困難，很可能會需要坦克等更多武器支援。一名五角大廈高官透露，美方提供烏軍的若干情資「幾乎是即時」。

請繼續往下閱讀...

根據英國國防部說法，俄軍已完全撤離烏北，其中部分將轉往頓巴斯地區，而任何大規模的重新部署，可能都需至少一週。烏國蘇米地區首長齊維斯基八日說，烏軍收復蘇米整個東北部地區。斯洛伐克總理赫格八日宣布，已捐贈S-300防空系統給烏克蘭，但他強調，這不代表斯洛伐克參與了烏俄戰事。

俄：可預見的未來結束戰爭

克里姆林宮發言人佩斯科夫八日表示，俄羅斯在烏克蘭的「特別行動」可能在「可預見的未來」結束，因其目標已達成。

另一方面，烏國檢察總長維涅迪克托瓦七日在臉書寫道，在基輔市西北方的博羅江卡鎮兩棟公寓廢墟瓦礫堆下，發現廿六具遺體，而當地「根本沒有軍事基地」。總統澤倫斯基亦在其社群媒體Telegram指稱，該鎮「情況遠比布查駭人」。博、布兩地相距約廿五公里。

俄炸烏東車站 50死近百傷

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）一座火車站八日遭兩枚火箭擊中，頓內茨克州州長基里蘭科指稱，造成包括五名兒童在內的至少五十人喪生和八十七人受傷。澤倫斯基對此聲明說，俄方「正肆無忌憚地毀滅平民，邪惡無極限。若不懲罰，永遠不會罷手」。

俄國國防部則反控烏方「自導自演」，利用欲逃離克拉莫托斯克的居民充當人肉盾牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法