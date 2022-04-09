馮德萊恩訪基輔「烏走上歐盟之路」

歐盟執委會主席馮德萊恩（圖中箭頭處）偕歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（馮德萊恩左手邊）8日在烏克蘭總理史米哈爾陪同下，視察烏國布查一處亂葬崗。（路透）

2022/04/09 05:30

〔編譯茅毅、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾，八日抵達烏克蘭首都基輔並會晤烏國總統澤倫斯基。馮德萊恩說，她將向烏克蘭傳達關鍵訊息，烏國「將踏上加入歐盟之路」。

計畫今年夏天推動申請

馮德萊恩強調，她會盡快推動烏克蘭加入歐盟，目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。她矢言，歐盟會全力支持基輔成為擺脫戰爭的民主國家。她在搭火車抵達基輔前向記者說，將藉此行傳達很強有力的訊息—歐盟對烏國人民的支持堅定不移，並支持他們為我們共同的價值勇敢奮戰。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾則表示，他們此行傳達的訊息是，烏克蘭不是一個遭到侵占與控制的國家。

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馮德萊恩前往布查視察

馮德萊恩一行人稍後前往布查視察，目睹一具具遭俄軍濫殺的烏國平民屍體，她直言「布查發生無法想像的事件，我們見證俄國總統普廷軍隊的殘酷」。

歐盟七日宣布將禁止從俄國進口煤炭後，歐盟官員透露新一波的第五輪制裁還包括一項價值一百億歐元的對俄出口禁令，包括高科技產品，以及凍結幾家俄國銀行的資產。除前述措施，歐盟理事會主席米歇爾七日也支持一項追加撥款五億歐元，在武器供應上資助烏國的提案。若通過，將使歐盟對烏的軍事裝備資助達十五億歐元。

日驅逐8俄官 追加5制裁

在另一方面，為表達對俄軍屠殺烏克蘭平民的譴責，日本一改原來消極態度，決定與歐美統一腳步，八日宣布將驅逐俄國外交官與通商代表部職員共八人，不過驅逐的名單和離境期限則並未公開。此外，首相岸田文雄也宣布對俄追加五項制裁，主要包括逐步減少對俄進口煤炭、禁止俄羅斯機械及部分木材進口、停止對俄新的投資、凍結俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」等資產及追加凍結約二十個軍事相關組織資產。

日外相點名中國未譴責俄

另外，前往比利時出席北約（NATO）與七大工業國集團（G7）外長會議的外相林芳正，七日在會議中公開點名中國，批判中國對烏克蘭遭入侵一事，至今尚未對俄羅斯提出譴責，他強調，有些國家直接或間接支持侵略，令人感到擔憂。林芳正表示，「利用武力片面改變現狀，在任何地區均不被允許」，他在會後記者會再度強調，歐洲和印太地區的安全保障是不可分割的。

美國聯邦參議院七日無異議通過終止美俄間的永久正常貿易關係（PNTR），即世貿組織（WTO）的最惠國待遇，並適用俄國的盟邦白俄羅斯。該立法此前已獲美國聯邦眾議院通過。美國總統拜登據此能夠對這兩國的產品課徵極高關稅。至於英國也繼美國之後，八日也把俄羅斯總統普廷的兩名成年女兒納入制裁名單。

歐盟執委會主席馮德萊恩（中）8日先到烏克蘭的鄰國波蘭，再從波蘭前往烏國訪問，並將會晤烏國總統澤倫斯基。（路透）

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