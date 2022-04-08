俄軍重整 烏東人剩沒幾天逃離

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的「烏克蘭飯店」（Hotel Ukraine）在戰火中被毀。（路透）

2022/04/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭當局七日呼籲東部頓巴斯地區的居民盡快撤離，警告未來幾天恐怕是安全離開的「最後機會」。總統澤倫斯基說，俄軍並沒有受到嚇阻，持續聚集戰鬥部隊，試圖在頓巴斯地區實現野心。

此時是最後離開機會

澤倫斯基七日直指俄軍「準備重啟一場積極攻擊」，盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）也呼籲當地民眾儘速撤離，強調「這幾天可能是離開的最後機會」，之後將無法幫助他們。美國參謀首長聯席會議主席密利將軍同日出席美國國會聽證時表示，烏國軍隊成功阻擋俄軍進犯基輔，但在烏國東南部俄國正集結大軍，一場大戰已山雨欲來。

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稍早，美聯社引述美國國防官員匿名說法指出，俄羅斯從烏國首都基輔及烏北古蹟重鎮切爾尼戈夫州撤出至少二．四萬名官兵，並移往俄國或其盟國白俄羅斯進行為期一個月的整軍補給，以利之後集中大規模進攻烏東以俄語為主的頓巴斯地區。紐約時報則指出，烏軍在基輔及切爾尼戈夫州撤出四萬名士兵。據紐時掌握的消息，俄國集結前往烏東的武力，包括來自喬治亞及原駐俄國極東的常規軍隊、俄國僱傭軍、敘利亞戰士與新進徵兵。

對於正在進行中的烏俄談判，土耳其外長卡夫索格魯七日指出，布查等地發生的殺戮事件令人無法接受，已經讓談判蒙上陰影。稍早，俄方指控烏克蘭談判代表改變談判條件，顯然無意終止戰鬥。烏克蘭外長庫列巴則反控俄國外長拉夫羅夫是俄軍屠殺等罪行的共犯。

馬立波還有數千烏軍

至於已遭俄軍圍困月餘的烏國南部港市馬立波，當地分離主義武裝團體聲稱上月還有數千人的烏軍已全數瓦解。然而，一名親俄民兵領袖七日向法新社表示，目前無法確定還要多久才能全面攻佔馬立波，當地烏軍最多約有三千五百人，遑論還有許多民眾加入反抗。

烏軍上月收復的北部工業城市伊爾平滿目瘡痍。（美聯社）

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