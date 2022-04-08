持續制裁! 歐盟禁俄煤炭 拜登:將俄逐出G20

在喬治亞首都特比利西國會大廈前，也出現「躺倒」快閃抗議活動，哀悼布查大屠殺。（路透）

2022/04/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和英國針對俄羅斯軍隊在烏克蘭屠殺平民的暴行，相繼宣布新一輪金融和經濟制裁措施後，七大工業國集團（G7）外交部長七日呼籲聯合國大會暫停俄國在聯合國人權理事會的成員資格。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）六日則說，美國總統拜登希望將俄羅斯逐出「廿國集團」（G20），若俄國官員今年稍後出席在印尼舉行的G20會議，美國將予以抵制。

俄若參與11月印尼會議 美將抵制

印尼為今年G20輪值主席國，預定七月舉行金融會議，十一月在峇里島（Bali）舉辦領袖峰會。葉倫表示，拜登已要求將俄國逐出G20，「如果俄國人在那裡，我們將不會參與一些會議。」G7外長則在聯合聲明中強調，俄軍犯下「令人髮指的行為以及攻擊平民和摧毀民用基礎建設等暴行」，七國歡迎也支持目前針對這些和其他可能戰爭罪行與危害人道罪行，進行調查蒐證，並警告俄軍勿用核生化武器。

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煤炭禁令最快8月中生效 但未禁俄石油和天然氣

與此同時，歐盟各國代表七日可能通過俄羅斯煤炭進口禁令，以回應俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）濫殺平民的暴行，但在德國施壓後，將自八月中全面生效，比原先時程晚了一個月。在制裁生效後，採購將立即停止。一旦提案獲得批准，將是俄國二月廿四日入侵烏克蘭以來，歐盟首度禁止從俄國進口能源。

不過，歐盟迄今仍未對進口量遠超過煤炭的俄國石油和天然氣下達禁令。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）七日凌晨發布影片呼籲，若不盡快批准禁運俄國石油，烏克蘭將會折損更多人命。他強調，莫斯科從石油出口獲得太多利益，根本不需要認真舉行和平會談，但他仍樂觀預期石油禁運最終會實現。

澳制裁馬立波屠夫等67名普廷親信

外交方面，澳洲外交部長潘恩七日表示，將再對六十七名與俄國總統普廷關係密切的俄國精英和寡頭，實施金融制裁和旅遊禁令，包括被指為「馬立波屠夫」的米茲殷塞夫上將，和副總理格里戈連科等人。潘恩說，澳洲目前已制裁近六百個俄國個人和實體，包括俄國多數銀行，以及負責俄國主權債券的所有實體。

此外，奧地利七日也加入法國、德國、義大利等歐盟國家行列，宣布驅逐四名俄國外交官，但理由是「從事與外交身分不符的行為」，而非俄國侵略烏克蘭。

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