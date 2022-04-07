布查屠殺「待查核」中國大內宣洗腦挺俄

中國常駐聯合國代表張軍五日首次針對烏克蘭布查大屠殺事件表態，聲稱平民死亡的相關影像和報導「非常令人不安」，但也堅稱必須查核實際情況，任何指控必須根據事實。（美聯社檔案照）

2022/04/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭布查鎮平民遭俄軍屠殺引發全球公憤，但中國仍堅守挺俄路線不譴責莫斯科。中國駐聯合國大使張軍以「事件」而非「屠殺」來形容布查慘案，堅稱應進行事實查核；中共黨媒「環球時報」則嗆聲，不要把布查「事件」拿來當成煽動烏俄戰爭情勢的藉口。

張軍是在五日聯合國安理會的會議上做上述表示，這是中國官方首度對布查屠殺事件發言。張軍重申，中方主張儘早停戰，直言無法接受對平民施暴，並以「令人十分不安」形容布查鎮平民死亡的報導與畫面。但他並未如西方國家般指稱布查慘案為「屠殺」，而是以嚴重性較低的「事件」，並強調「相關情況和具體原因必須查清」。

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中官媒發文嗆美 對俄發動混合式戰爭

環時評論文章也持相同論調，強調中方無法接受對平民施暴，但話鋒一轉反批美國不僅未出面促和，反而加劇緊張局勢。同日，中共機關報「人民日報」也發表評論文嗆美，指稱美雖未直接參與烏克蘭戰爭，但卻透過「大規模軍援以及釜底抽薪的制裁措施」，對俄國發動混合式戰爭。

此外，紐約時報報導，中共對內持續挺俄大內宣與助長反西方情緒，其終極目的看似是鞏固對國家主席習近平的忠誠。中國官員在烏克蘭戰爭期間閉門學習，觀看一部由中共製作、歌頌俄國總統普廷的紀錄片「歷史虛無主義與蘇聯解體」；各大學則開課讓學生對烏克蘭戰爭有「正確認識」，中共黨報更頻頻發文指責美國要為這起衝突負責。

報導說，當拜登政府將烏克蘭戰爭定調為民主對抗威權時，中方則強化衝突肇因於以美國為首的霸權主義。北京當局自認中俄皆受「顏色革命」威脅，拜登日前直言普廷應下台恐更強化此一觀點。北京當局傾向於將整個情勢視為以美國為首、反普廷的「顏色革命」；習近平自掌權以來，一直在國內外散播這類觀點，藉由製造鬥爭與危機感，讓他有理由集權與做出改變。

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