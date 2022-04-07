全面孤立 逾2/3俄銀行遭封鎖

歐美決定擴大制裁俄國。圖為俄軍6日持續攻擊烏東，在盧甘斯克地區城鎮魯別日諾耶，搜救人員從瓦礫堆中搶救出一名婦女。（路透）

2022/04/07 05:30

聯大今晚投票決定俄人權理事會資格

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國六日宣布新一波制裁俄羅斯措施，包括禁止所有對俄羅斯的新投資，擴大打擊俄國銀行以及制裁俄羅斯總統普廷的兩名女兒，以回應俄軍在烏克蘭布查鎮屠殺平民的暴行，進一步加深俄國的經濟、金融和科技孤立。歐洲多國同時擴大外交抵制，十二國自四日起三天內共驅逐二二一名俄國外交官。莫斯科則揚言將予報復。

聯合國大會主席發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）六日表示，聯大七日上午十時（台灣時間同日晚間十時）將投票決定是否暫停俄國在聯合國人權理事會（UNHRC）的成員資格。

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制裁普廷兩女兒 驅逐221名俄外交官

美國政府高層官員六日宣布，全面封鎖對俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和阿爾法銀行（Alfa Bank）的交易。前者為俄國最大金融服務機構，佔俄國銀行體系總資產近三分之一，最大股東為俄國政府；後者為俄國最大民營銀行。官員說，美國已封鎖「超過三分之二的俄國銀行業」。美國同時也宣布制裁普廷的兩名成年女兒瑪麗亞（Mariya Putina）和卡特琳娜（Katerina Tikhonova），俄國外交部長拉夫羅夫的妻子、女兒，以及數名國家安全會議高層官員。

不只煤炭禁令 歐盟研擬禁買俄石油

英國與美國協調行動，祭出凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）資產，禁止所有對俄新投資，年底前停止進口俄國煤炭、石油，且禁止進口俄國鐵、鋼製品。

俄軍在烏克蘭首都基輔近郊布查鎮屠殺平民的惡行曝光後，為西方制裁行動注入新動力，美國、七大工業國集團（G7）和歐盟協調後祭出新一波制裁。歐盟的制裁措施將包括禁止購買俄國煤炭、全面禁止與俄國四大銀行交易、禁止俄國船隻進入歐盟旗下港口等。歐盟執委會主席馮德萊恩說，歐盟也正在研擬禁止進口俄國石油。

普廷「戰爭資金」已被凍結10兆

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾六日表示，自開戰以來，歐盟進口俄國能源共給予普廷三五○億歐元（約一兆台幣），對比軍援烏克蘭十億歐元（約三○八億台幣），呼籲歐盟「繼續武裝烏克蘭」。英國外交大臣特拉斯五日說，迄今西方對俄國的制裁，已凍結約三五○○億美元（約十兆台幣）的普廷「戰爭資金」，佔俄國六○四○億美元外匯儲備的六十％。

外交方面，在法國和德國四日驅逐七十五名俄國外交官、大使館人員後，西班牙、義大利、斯洛維尼亞、葡萄牙、瑞典、丹麥等多國接連跟進，四日至五日至少十國共驅逐二○六名俄國外交官和使館人員。到本月五日為止，已驅逐三二五人，是近年來最大規模的外交關係斷裂。希臘、挪威六日也加入外交杯葛，分別驅逐十二名和三名俄國外交官。

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