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    烏克蘭版唐鳳 改造民生App救援平民

    烏克蘭基輔市議會資訊科技主任波洛文科（左起）、基輔市資訊科技副主任伊茨科維奇（Victoria Itskovich），和基輔副市長兼數位轉型長歐列尼奇，將備受歡迎的手機應用程式「數位基輔」改造為拯救戰火蒼生的預警系統。（翻攝時代雜誌網頁）

    烏克蘭基輔市議會資訊科技主任波洛文科（左起）、基輔市資訊科技副主任伊茨科維奇（Victoria Itskovich），和基輔副市長兼數位轉型長歐列尼奇，將備受歡迎的手機應用程式「數位基輔」改造為拯救戰火蒼生的預警系統。（翻攝時代雜誌網頁）

    2022/04/06 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，烏國首都基輔遭俄軍包圍、轟炸。為因應戰爭帶來的衝擊，烏克蘭資訊科技（IT）官員不眠不休，將備受歡迎的手機應用程式「數位基輔」（Kyiv Digital），從交通購票工具改造為拯救戰火蒼生的預警系統。

    發空襲警報、引導至防空洞

    戰爭爆發前，「數位基輔」是民眾購買基輔交通票券及支付停車費、水電費的官方手機應用程式。二月廿四日開戰後，在基輔市議會資科主任波洛文科（Oleg Polovynko）及基輔副市長兼數位轉型長歐列尼奇（Petro Olenych）等官員協助下，「數位基輔」在戰爭爆發後廿四小時內變成救命工具，可發出空襲警報，也能引導用戶前往最近的防空洞，或是供應汽油的汽車修理廠。

    美國「時代雜誌」（TIME）報導，「數位基輔」於二○二一年一月推出最新版本，有超過一百萬名用戶訂閱緊急通知，包括交通中斷和武漢肺炎病例的消息等。現在，波洛文科和歐列尼奇開始將此應用程式改造成可救人一命的早期預警系統。波洛文科等地方官員將重心放在實際應用上、戰爭爆發五週以來，「我們每天醒來都在想，要如何讓市民安全活下去」。資科領域的市政員工攜帶槍枝，只有洗澡和小睡時才會離開辦公室，「現在我們正利用烏克蘭所有資科人才來協助民眾和軍人」。

    在這些IT官員努力下，「數位基輔」圖示從以前的天藍色字母Ｋ（代表基輔），改為黑灰底色的軍用迷彩圖案。憑藉他們極富創造力的各種作為，基輔多數市民得以在防空洞上網、找到還在營業的藥局和雜貨店，特別是提供還有營業的加油站導航地圖。他們的下一步是研究如何分配糧食給居民，並增加可向民眾示警即將來襲的飛彈攻擊。

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