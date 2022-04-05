黑海新前線 北約增兵防衛

羅馬尼亞的科格爾尼恰努（Mihail Kogălniceanu）基地已從先前的中繼站角色，蛻變為北約對抗俄羅斯的新前線。（法新社檔案照）

2022/04/05 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕華爾街日報報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，對軍事衝突可能擴散至烏國邊境以外的擔憂升高，羅馬尼亞瀕臨黑海的科格爾尼恰努（Mihail Kogălniceanu）軍事基地已從先前的中繼站角色，蛻變為北大西洋公約組織（NATO）對抗俄國的最新防禦前線。美國、法國、比利時等北約盟國近期在當地已增加逾一八○○名兵力，以及數百輛軍車與其他軍用裝備部署。

羅馬尼亞軍事基地 逾1800兵力進駐

北約一支含五百名法軍和三百名比軍的新部隊指揮官明格特（Vincent Minguet）表示，「我們要向俄羅斯傳達一項訊息：不要跨越邊境踏入一步」。北約現有卅個成員國，北大西洋公約第五條是一項「成員互保」協議，即針對任一北約成員國發動攻擊，將被視為與北約全體成員國為敵。

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這些部隊只是北約最近在羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利和斯洛伐克增強兵力部署的四支新戰鬥群一部分，為二○一四年俄羅斯併吞克里米亞之後在波蘭和波羅的海國家兵力部署的補充。這些戰鬥群的任務在於增強北約東線防禦，嚇阻俄羅斯侵略。羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克都和烏克蘭有陸地邊界，保加利亞則可進入黑海。

捷克一支二五○人的陸軍傘兵團四日出發前往斯洛伐克，以率領由德國、荷蘭、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞及美國共二一○○名官兵組成的北約戰鬥群。將指揮該北約戰鬥群的烏恩載提克（Tomas Unzeitig）上校說，其重要任務在「宣示北約成員已準備好、有決心和團結一致，保護該聯盟領土完整」，這是北約的國際行動，旨在增強斯洛伐克的防衛能力。

俄國侵略烏克蘭後，北約下令空前數量的部隊、飛機和車輛提高警戒，在東翼部署四萬兵力及大量空軍和海軍裝備。北約秘書長史托騰柏格上月在布魯塞爾舉行的特別領袖峰會後表示，俄國總統普廷入侵烏克蘭「已經改變我們長期的安全環境」，「現在是新常態，北約正在回應」。

史托騰柏格直言，普廷希望北約從東部陣地向後退，但俄國侵略烏克蘭反而造成更多聯軍部隊來到俄國門前。

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