攻擊型無人機立大功 日擬修戰略定位

烏克蘭2021年8月20日國慶日閱兵預演時展示的TB2無人機。（美聯社檔案照）

2022/04/01 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三月卅一日報導〕烏克蘭軍方使用土耳其製造的攻擊型無人機反擊俄軍，小兵立大功的驚人戰果引起全球矚目，日本防衛省也十分重視，在下年度預算中編列三千萬圓（約七一六萬台幣）費用，對小型無人攻擊機的有效性及各國機型進行調查，並就運用的可行性進行研究。

編列預算 調查運用可行性

由於受限於「專守防衛」原則，日本目前引進的無人機僅做為偵察使用。產經新聞報導，烏軍在俄軍入侵約第三天開始，便開始使用土耳其製拜拉克塔TB2無人攻擊機（Bayraktar TB2）反擊俄軍，包括攻擊俄軍的防空飛彈，以及破壞俄軍補給線的運輸車輛等，成功延緩俄軍推進。另外，烏方還以募集的民間無人機拍下烏國受害狀況等影片，透過網路公布尋求各國援助，成功取得資訊戰優勢。

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除了無人機發揮小兵立大功的戰果之外，烏克蘭對付無人機的電子戰，也刷出令人無法忽視的存在感。俄軍使用無人機試圖破壞烏克蘭的無人機基地，但遭到烏軍電波干擾，失去效能，烏軍得以保住離地一千公尺以下的低空域制空權，這是無人機主要活動的領域。

報導指出，自衛隊也相當關注無人機的效果，陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀十七日曾表示，大量使用便宜的無人機進行偵查與攻擊，毫無疑問是一項有效的軍事手段。

不過，日本目前引進的無人機主要是約一到二公尺的小型機，僅限於災害應對與戰況掌握，可長距離飛行的大型機種，則是今年三月才開始部署於空中自衛隊三澤基地的三架無人偵察機。

日本受限於「專守防衛」原則，對於使用無人機攻擊敵方無人機的正當性仍在討論階段。報導指出，日本政府預定今年修訂國家安全保障戰略（NSS），有必要就「無人機戰」做出明確定位。

烏克蘭軍方使用土耳其製造的拜拉克塔TB2無人攻擊機。（法新社檔案照）

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