烏民通敵起訴 俄人旅店收留難民

塞爾維亞旅店「蘋果酒與南瓜」的老闆戈盧布佐夫來自俄羅斯，無法接受俄國對烏克蘭大動干戈，免費接待烏國難民無限期入住。（路透）

2022/04/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭迄今已滿五週，烏國檢方三月卅日根據國會月中才通過的新法宣布，首次依法正式起訴一名涉嫌「通敵」的公民，若罪名成立，最高可判十二年徒刑。烏國總統澤倫斯基也在同日宣布，召回駐喬治亞及摩洛哥大使，理由是不滿兩人未盡力尋求武器支持及遊說制裁俄國。

烏克蘭檢察總長辦公室表示，遭起訴者為烏東頓內茨克州克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）居民，根據他在中國短影音程式「抖音」國際版「TikTok」上傳的影片，「他否認俄國攻擊烏國，還公開呼籲市民支持該侵略國的非法決定與行動。」

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頓內茨克州與俄國接壤，俄語人口佔多數，二○一四年宣告獨立，今年二月獲俄國承認。烏國檢方強調，此為移送法辦的通敵首例。該法為烏國史上首部相關法令，明訂與「敵」軍「合作」可處十至十二年徒刑，並禁止擔任中央或地方公職達十五年；生效以來，檢方偵辦中的類似案件已逾一五○起。此外，烏國也立法對發布烏軍動向的影音開罰。

塞爾維亞俄籍老闆 對俄侵略羞愧

烏國有人通敵，塞爾維亞中部巴托契納鎮（Batočina）附近一間旅店「蘋果酒與南瓜」（Sidar And Skvos）的五十八歲俄籍老闆戈盧布佐夫（Mikhail Golubtsov），則是對俄國侵略烏克蘭感到「震驚」、「羞愧」，與家人溝通後，決定開放旅店供烏克蘭難民免費入住，目前已收容卅四人。

根據聯合國難民署（UNHCR）三月卅日數據，逃離烏國的民眾累計已逾四○五萬人，五成八流向波蘭；目前在塞爾維亞的烏國難民不到三千人，且多以西歐為終點站。

塞爾維亞旅店「蘋果酒與南瓜」的老闆戈盧布佐夫來自俄羅斯，無法接受俄國對烏克蘭大動干戈，免費接待烏國難民無限期入住。（路透）

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