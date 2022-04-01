無力攻基輔 俄軍重新集結攻烏東

烏克蘭守軍3月30日在基輔地區的陣地整備迫擊砲，準備迎擊來犯的俄軍。（路透）

2022/04/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭陸軍副參謀長格魯澤維奇（Oleksandr Gruzevich）三月卅一日表示，首都基輔周邊的俄軍已失去進攻能力，目前改採遠程攻擊以避免直接戰鬥，但俄軍兵力並未減少。烏國總統澤倫斯基則警告，俄軍在烏東頓巴斯地區準備發動新的攻勢；美國總統拜登與澤倫斯基電話會談後，宣布將增援烏國五億美元。

烏國官員指出，烏軍本週重新奪回基輔西北郊的伊爾平市後，目前正在鄰近的布查（Bucha）與霍斯托梅爾（Hostomel）和俄軍激戰。在烏北戰略要地切爾尼戈夫（Chernihiv），烏軍奪回附近城鎮斯洛博達（Sloboda）後，卅一日遭到俄軍猛烈砲轟與飛彈襲擊。

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北約秘書長史托騰柏格卅一日指出，跡象顯示俄軍並未撤退，而是重新集結與補給，並且調派到烏東展開攻勢，同時維持對基輔與其他城市的壓力。英國國防部警告，儘管有少數部隊撤退，但俄軍仍持續在基輔東、西兩側堅守陣地，可能在未來幾天發動新攻勢。

五角大廈發言人柯比則說，已有約廿％俄軍撤離基輔周邊地區，部分已轉進白俄羅斯，但撤退原因並非結束進攻，應是為了進行整補。烏克蘭軍方警告，俄國已從喬治亞境內分離主義地區南奧賽提亞（South Ossetia）和阿布哈茲（Abkhazia）兩地抽調約兩千人兵力，準備組成五個戰術營，投入烏克蘭戰事。

與此同時，俄軍仍持續猛攻烏南港市馬立波，卅日更傳出國際紅十字會設施也遭攻擊。俄軍宣布卅一日將停火讓平民撤離，一支四十五輛巴士組成的救援車隊已開往馬立波，估計約十萬人受困。

烏俄外長可能在兩週內再次會談

俄烏談判代表廿九日在土耳其伊斯坦堡舉行的面對面會談，一度帶來和平希望，但樂觀氣氛迅速消散。烏方談判代表阿拉哈米亞說，雙方將在四月一日透過視訊繼續談判。土國外長卡夫索格魯透露，烏俄可能在一週或兩週內再次舉行外長會談。不過，美國微軟國家廣播公司（MSNBC）卅一日報導，俄羅斯可能藉由與烏克蘭談判爭取時間，以便重整部隊並重新發動攻勢，因為俄羅斯總統普廷相信可以重演當年讓車臣淪為廢墟之後扶植傀儡政權的戲碼。

俄軍宣布馬立波暫時停火，供平民撤離。圖為一名親俄民兵30日行經一棟被炸毀的公寓大樓。（路透）

烏克蘭軍隊近期收復基輔西北方城鎮伊爾平，俄軍試圖包圍基輔更添難度。圖為烏軍三月卅日抱著一隻狗，行經一座橫跨伊爾平河遭炸毀的橋樑。（路透）

3月29日的衛星空照圖顯示，烏克蘭南部馬立波市的紅十字會建築遭俄軍砲擊。（路透）

烏主要城市戰況概要

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