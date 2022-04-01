美國人挺澤倫斯基 逾半支持增兵北約

澳洲總理莫里森3月31日在國會眾議院歡迎烏克蘭總統澤倫斯基發表視訊演說。（歐新社）

2022/04/01 05:30

民調72％對澤倫斯基的信任度 勝過法德領袖

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」三月卅日發布的民調報告顯示，烏克蘭總統澤倫斯基五週以來領導烏國軍民獨力英勇對抗俄羅斯入侵的具體表現，廣受美國民眾好評，七成二對他處理國際事務有信心，睥睨檯面上諸國領袖。

請繼續往下閱讀...

看好澤倫斯基處理國際事務的受訪民眾，卅三％「很有」信心、卅九％「有些」信心，合計七十二％正評，僅廿六％負評。相較之下，法國總統馬克宏獲五十五％看好、四十二％不看好；德國總理蕭茲則分別為五十三％、四十三％；美國總統拜登四十八％、五十二％；中國國家主席習近平十五％、八十三％；俄國總統普廷六％、九十二％。

以年齡別而言，受訪年齡層愈大就愈支持澤倫斯基，六十五歲以上族群多達四成九表示「很有」信心，十八至廿九歲受訪者則僅廿八％有相同表態。就政黨傾向來看，偏好民主黨的受訪者有八成對他有信心，共和黨則是六成七。至於對普廷的看法，美國受訪者不分黨派皆不看好他處理國際事務。

四成七肯定拜登戰事表現 勝過經濟表現

美國身為北大西洋公約組織成員，目前在歐洲派駐逾十萬兵力，其中兩萬名為俄國進犯烏克蘭後的新部署。根據路透／易普索廿九日發布之民調結果，五十五％民眾不分黨派支持對中歐和東歐的北約盟國增兵，六十一％民主黨人做此表態、共和黨人五十四％。此外，六十一％受訪者認為油價上升做為制裁俄國的代價是值得的事。至於拜登在這場戰事危機的表現，獲得近四成七肯定，高過他在經濟上僅卅九％好評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法