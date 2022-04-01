俄軍荒腔走板 英美情報:普廷被誤導

英美情報指俄羅斯總統普廷被顧問誤導，不清楚烏克蘭戰事的真相。克里姆林宮稍後反酸，歐美根本不懂普廷。（美聯社）

2022/04/01 05:30

高估俄軍速戰能力 又低估制裁衝擊

〔編譯張沛元／綜合報導〕美英情報單位宣稱，俄羅斯總統普廷遭到心懷恐懼的顧問誤導烏克蘭戰爭的真相，這些顧問「太過害怕」以致不敢讓普廷知道俄軍在戰場上大走鐘的實情與西方國家的制裁對俄羅斯所造成的真實衝擊；俄方稍後反批歐美才是完全誤解，根本不了解普廷與俄國政府。

俄軍缺武器抗命、擊落自家飛機…

英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）三月卅一日在向澳洲國立大學發表演說時表示，普廷高估俄軍速戰取勝的能力；缺少武器且士氣低落的俄國士兵拒絕執行命令，不但破壞自家設備還曾不慎擊落自家飛機，「就連普廷的顧問都很怕告訴他真相，（俄國）政權必須很清楚目前發生的事與這些誤判」。佛萊明還說，普廷低估烏克蘭的抵抗、國際社會團結反普廷的力道，以及對俄羅斯經濟制裁的衝擊。

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普廷認被誤導 與軍方高層關係緊繃

稍早白宮通訊主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）卅日在新聞簡報會上指出，美方明顯掌握情報顯示，普廷自認被俄軍誤導，他與其軍事高層間的關係因此持續緊繃，此等情報佐證俄羅斯在烏克蘭戰爭上的戰略錯誤與失敗。但當記者詢問，倘若普廷遭誤導、幕後操縱者是何許人也時，貝丁菲爾德以不能替克里姆林宮發言迴避作答。

俄回應遺憾 西方不了解也誤解俄政府

針對普廷遭顧問誤導之說，克里姆林宮發言人佩斯科夫卅一日告訴記者，俄方對此感到遺憾甚至憂心，因為無論是美國國務院或美國國防部，都沒能掌握克里姆林宮現況的真實資訊，既不了解普廷，也不了解俄國政府的決策機制與工作方式，這種完全誤解會導致錯誤與草率的決定，出現很糟糕的後果。

但澳洲戰略政策研究所（ASPI）防禦分析員海耶爾（Marcus Hellyer）認為，普廷「很顯然」沒有獲得充分資訊，畢竟專制獨裁的領導人的顧問都學會「哪些話才是老闆愛聽的」。但海耶爾也說，他懷疑西方情報機構釋出此等情報，目的恐是在俄國內部針對普廷的決斷散播異議或質疑。

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