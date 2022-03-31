旅中烏克蘭人大翻譯運動 力抗中俄假新聞

旅居中國的烏克蘭人金麗雅（左）、李朵（右），將烏克蘭戰爭相關新聞翻成中文，以對抗中俄宣傳戰。（法新社）

2022/03/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕即便與烽火連天的家園相隔千里遠，不少旅居中國的烏克蘭人赫然發現，自己竟也置身戰爭前線──對抗親俄偏見、網路酸民與審查制度的資訊戰。

對此，包括海外僑民在內的約三百名烏克蘭人義務充當翻譯，將俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中的重要事件翻譯成中文，並透過烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）的中文網「烏克蘭新聞」（Ukraine News）、微信與YouTube發佈，藉此揭發俄國宣傳與盼能改變中國輿論。來自烏克蘭中部切爾卡瑟市（Cherkasy）的義務翻譯之一金麗雅（Lidiia Zhgyr）說，他們投注所有精力、焦慮與悲痛於貢獻己力，以填補中國在烏克蘭戰爭上的「資訊真空…我的立場很清楚，就是說出俄羅斯對烏克蘭平民所發動的戰爭，我不會住口」。

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一小群充當翻譯的烏克蘭人，日前在北京一家咖啡廳討論他們以中文發音的YouTube頻道內容。YouTube在中國遭到封鎖，必須翻牆才能觀看，但該頻道推出以來，已有一千多人訂閱。金麗雅說，儘管中國社群媒體上絕大部分網民都挺俄，但她深信，絕大多數中國網民沒有管道取得客觀資訊。此外，義工也在微信開設頻道，張貼烏俄戰爭影片並附中文字幕，但不少影片還是遭中國網管封鎖。

這場在中國社群媒體上開打的資訊戰中，金麗雅說，烏克蘭最大的劣勢就是在中國沒有官方新聞機構。相較俄羅斯國營媒體有數名記者派駐中國。許多中媒都附和俄國官方立場與說詞，中國社群媒體上更是一面倒親俄；僑居北京的科技人士李朵（Valeriia Litovka）說，分享烏克蘭戰爭的真實資訊「真的很難」，「（我們的）目標是傳達（烏克蘭的）民眾不該被其他人殺害這樣的資訊」。翻譯義工宣稱，中國官媒曾引用他們翻譯的有關烏國針對俄軍損失的內容。金麗雅說，至少有一個人表示，已因此改變對烏俄戰爭的看法。不過，也有人自覺努力無用，旅居中國的烏克蘭酒商尤金（Eugene）已放棄在網路上與中國網民筆戰，甚至自刪微博貼文。

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